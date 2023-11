Gabriella di Uomini e Donne con chi era uscita: c’entra Gemma

Gabriella La Torre è tornata a Uomini e Donne. La dama in precedenza era già stata protagonista della trasmissione corteggiando un altro cavaliere

A volte ritornano. È il caso di Gabriella La Torre che è tornata nello studio di Uomini e Donne scendendo le ormai celebri scale dello studio dove si registra il dating show più famoso d’Italia. Dopo qualche mese di assenza la donna si è presentata per corteggiare Silvio che ha dato il benservito a Donatella. Gabriella La Torre, però, non è certo una new entry, anzi; è una donna che il pubblico del dating show di Canale 5 conosce molto bene. In passato, infatti, Gabriella era uscita con Elio Servo, grande protagonista della scorsa stagione e frequentato dopo il celeberrimo ricotta gate. Una conoscenza criticata da Gemma che in quel periodo si vedeva con l’imprenditore napoletano. Gabriella è poi uscita con altri due cavalieri di nome Claudio e Claudio P. Proprio con quest’ultimo la frequentazione sembrava essere più approfondita e anche in questo caso ha creato dibattito in studio e attriti. I due si son piaciuti fin da subito, tant’è che l’uomo 66enne aveva messo fine alle altre frequentazioni per concentrarsi solo su Gabriella mettendo da parte Carla che si è risentita provando ad attaccare sistematicamente il cavaliere che stremato le suggerì di rivolgersi ad uno psicologo, affermazione che creò il panico in studio. Gabriella e Claudio P hanno iniziato dapprima a conoscersi poi dopo qualche chiamata ed una serie di messaggi sono andati a cena insieme.

Dopo l’incontro a cena, i due in studio hanno raccontato cosa fosse successo; Claudio ne ha subito approfittato per ammettere di averle confidato di essersi innamorato di lei dopo una serata davvero molto piacevole. Ebbene, la risposta? Non è stata delle migliori per l’uomo che non ha ricevuto quello che si aspettava. Gabriella, infatti, ha spiegato di essersi sentita a disagio per le troppe attenzioni e parole dell’uomo e di essersi sentita con le spalle al muro. Nella sua precedente esperienza Gabriella si è baciata sia con Elio che con Claudio P senza però uscire dallo studio con nessuno. La dama fiorentina ci ha riprovato con Silvio ma senza successo. Già in passato aveva ricevuto le critiche di Tina Cipollari che l’ha sempre ritenuta falsa, visto che si introduceva in storie già avviate, e di Gemma Galgani perché frequentava spesso i suoi ex. Da sottolinear come Gabriella avesse anche rifiutato il numero di Biagio Di Maro, cavaliere grande protagonista degli ultimi anni

Gabriella di Uomini e Donne chi è

Gabriella la Torre, 55 anni, è nata nel 1967 e di lavoro fa l’avvocato; la sua vita privata è stretta dal più assoluto riserbo, probabilmente per il volere della stessa donna. Di certo sappiamo che è single ed è un’amante dei viaggi. Proprio sul suo profilo Instagram da poco più di 400 follower, Gabriella di cognome La Torre ha una serie di video ed immagini in cui è ritratta più bella che mai in momenti di svago ed assoluto relax, sia nei viaggi che ha svolto nel corso della sua vita ma anche in compagnia dei suoi tanti amici e parenti. Non si hanno ulteriori informazioni sulla dama e vedremo soprattutto se la donna riuscirà questa volta a chiudere la sua esperienza a Uomini e Donne diversamente rispetto a quanto accaduto con i cavalieri Claudio ed Elio. Gabriella è pronta a creare scompiglio all’interno del programma e chissà che Tina non le riservi qualche nuova frecciata nel corso delle puntate del dating show.

