Giovanni Terzi ex moglie: ben due!

Giovanni Terzi, 59 anni, è l’attuale compagno di Simona Ventura. Il giornalista ha due ex mogli e due figli con cui è in ottimi rapporti

Non c’è due senza tre si potrebbe dire di Simona Ventura per Giovanni Terzi se fosse sua moglie ma attualmente risulta essere la sua compagna conosciuta ad una cena nel gennaio 2019. La sua vita privata conta due divorzi e due figli avuti da due donne diverse, la sua vita pubblica inizia ancor prima di nascere ed è molto nota in quel di Milano. Il giornalista Giovanni Terzi è infatti figlio d’arte, suo padre è stato uno storico vice direttore del Corriere della Sera, Antonio Giovanni Battista Terzi. Ben presto la carriera d’architetto dopo la laurea al Politecnico di Milano gli sta stretta e inizia così a seguire le orme paterne dedicandosi prima alla carta stampata e scrivendo Libero e Il Giornale e poi a presenziare come opinionista a Mattino 5, Storie Italiane e Uno Mattina. Di pari passo è però lanciatissimo in politica come assessore al commercio e agli eventi del comune di Milano per ben cinque anni eppure la popolarità del compagno della Ventura arriva con un programma fuori dagli schemi rispetto al suo background culturale e professionale. Si tratta di Ballando con le Stelle 2023 dove ha partecipato come concorrente in coppia con Giada Lini e in cui l’uomo ha parlato anche della sua malattia finora tenuta nascosta, la dermatomiosite amiopatica. Fuori dal linguaggio scientifico si tratta di un problema ai polmoni genetico e incurabile che causa un malfunzionamento di questi organi. In realtà già in passato a diverse trasmissioni il giornalista aveva parlato della sua vita privata e sentimentale prima della conoscenza di Simona Ventura. Gli appassionati di gossip dovranno farsene una ragione, Giovanni Terzi e Giovanna Civitillo non si conoscono e non hanno mai avuto nessun tipo di relazione come invece circola sul web e sui social da diverse fonti probabilmente frutto di una fake news ben radicata. Un misunderstanding che nasce da un sondaggio a Citofonare Raidue durante Sanremo relativo a come le donne famose chiamano i loro compagni in intimità: Giovanna Civitillo e Simona Ventura usano un nomignolo simile per i loro partner, Amadeus viene chiamato patato, il giornalista invece patatino.

Giovanni Terzi mogli e figli

La prima ex moglie di Giovanni Terzi si chiama Paola si sono sposati e hanno divorziato tra gli anni novanta e duemila. Anche se la donna è lontana dal mondo dello spettacolo e si è legata al concorrente di Ballando con le stelle 2023 da giovanissima, un cenno a chi è è stato fatto dal loro figlio sulle pagine del settimanale Visto. All’epoca adolescente Lodovico raccontò di come fosse stato per lui un sospiro di sollievo il divorzio dei suoi genitori (probabilmente dovuto a continui litigi). Il padre replicò che a volte i rapporti si evolvono, l’importante è saperlo accettare lasciando intendere che la causa della fine del suo primo matrimonio sia stato un sentimento ormai spento. La seconda ex moglie di Giovanni Terzi si chiama Silvia Fondrieschi, specializzata in comunicazione ed eventi. Anche lei è stata nel comune di Milano nello stesso periodo in cui ha lavorato come assessore il suo ex marito. La giornalista era nell’area comunicazione dell’ente, i suoi esordi professionali invece sono stati alla Telecom e poi ha svolto il ruolo di communication manager e pr per il Grand Hotel et de Milan and Straf Hotel. All’epoca ad officiare il loro rito civile fu Letizia Moratti. I due condividevano l’amore per la corsa e insieme hanno anche partecipato alla maratona di New York. Giovanni Terzi ha due figli, Lodovico di 39 anni avuto con Paola e Giulio Antonio di 24 anni nato dall’amore con Silvia Fondrieschi. Tra le due mogli, il giornalista ha avuto una relazione anche con l’attrice Dalila Di Lazzaro.

