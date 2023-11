Amici 2023 Mida chi è età e Instagram: era a Sanremo

Chi è Mida, cantante italo-venezuelano di Amici 2023 che vanta un passato a Sanremo e un disco di platino

Christian Mida, in arte Mida, è uno degli alunni di Amici 2023. Il ragazzo è entrato nella scuola come cantante, vestendo la maglia della squadra di Lorella Cuccarini, rimasta impressionata dal talento del ragazzo, che però non è una new entry assoluta nel mondo della musica, anzi. Classe 1999, Mida ha 24 anni e alle spalle ha già una solida esperienza, articolata in più di 15 singoli. Uno dei suoi inediti, Vita Terremoto, gli ha aperto le porte della scuola di Amici 2023 che per Mida rappresenta una sorta di seconda chance. I più attenti, infatti, avranno sicuramente notato una certa familiarità nel nome del cantante, che ha già preso parte a Sanremo Giovani lo scorso anno, arrivando fino alle finali. In quel caso, il giovane non è riuscito a rientrare tra i sei talenti che hanno poi avuto la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, ma quell’esperienza è stata comunque una vetrina importante e ora il cantante vuole giocarsi le sue possibilità ad Amici. Come dicevamo, Mida è nato nel 1999, ha, quindi, 24 anni, ed è originario del Venezuela, precisamente di Caracas, ma vive a Milano insieme a sua madre. Nella sua clip di presentazione, l’artista si è definito permaloso e restio nel ricevere critiche, ma è anche molto ambizioso e deciso a sfondare nella musica. Mida ha dimostrato di avere le idee molto chiare, sogna di vincere un Grammy e la sua idea è quella di sfruttare le sue radici sudamericane per farsi conoscere anche all’estero, cantando magari in spagnolo. Come detto, Mida ha alle spalle una carriera importante, data la giovane età. Su Spotify, l’alunno ha oltre 300.000 ascoltatori mensili e il suo singolo più ascoltato è Ricordami di scordarti, che è addirittura stato insignito del disco di platino. Tra i brani più celebri del cantante si ricordano anche Malditè, brano sanremese di Mida, e Stupido Sentimento e Lento, capaci di registrare rispettivamente 5 e 4 milioni di ascolti su Spotify. Sono numeri davvero importanti, che rendono Mida uno dei talenti da tenere maggiormente sott’occhio in questa edizione di Amici.

Amici 2023 Mida Instagram

Mida a Sanremo Giovani

Il successo che l’artista italo-venezuelano ha saputo ottenere con i suoi brani si riflette anche sul seguito sui social. Su Instagram il profilo del cantante, col nickname @mida.mp3, canta più di 60.000 followers e qui possiamo vedere diversi scatti della vita quotidiana di Mida e soprattutto relativi alla sua attività artistica. Molto poche, invece, le incursioni nella sfera personale del cantante, che rimane al momento lontana dai riflettori. Nella scuola di Amici, come accennato, Mida ha immediatamente conquistato Lorella Cuccarini, che ha speso parole al miele per il suo alunno e si è subito prodigata per metterlo in condizione di spiccare. L’inizio non è stato dei migliori, infatti, per il giovane, osteggiato soprattutto da Anna Pettinelli, che non ne ha apprezzato molto le capacità. Il ragazzo poi, lavorando con Lorella Cuccarini, si è riuscito a mettere in mostra soprattutto con la cover di Baby Goddamn, brano di Tananai con cui Mida ha ottenuto la possibilità di partecipare a una gara di inediti per vincere la possibilità di incidere un singolo col produttore Zef. Mida non ha portato a casa la vittoria, ma questo passaggio ha segnato un cambio di rotta per l’italo-sudamericano, che ha saputo vincere le difficoltà iniziale e ora è uno degli artisti più interessanti di questa edizione di Amici.

