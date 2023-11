Amici 2023 Stella chi è eta e Instagram: dal Conservatorio

Chi è Stella una delle protagoniste della nuova edizione di Amici 23: ha stregato la Pettinelli e molti fan sui social

Originaria di Roma, Stella è una delle più giovani allieve di Amici 2023, ha infatti appena 17 anni e vive con la madre, il padre, due fratelli e il cagnolino di casa. Data la giovane età, Stella non ha, a differenza di altri artisti che stanno provando la via del successo nel programma di Canale 5, una carriera alle spalle, e infatti nella scuola non ha portato dei brani originali, ma nonostante ciò si è subito messa in mostra, colpendo tutti con la sua splendida voce. Su tutti la prof Anna Pettinelli che ha fortemente voluto Stella nella sua squadra dopo averla ascoltata nell’esecuzione di una cover di Laufey. La passione per la musica è nata quando la ragazza era ancora piccola e quando aveva circa dieci anni è arrivata la prima formazione, grazie a un’orchestra, dove Stella è entrata e ha cominciato a suonare le percussioni. In questo modo ha familiarizzato con la musica e risvegliato una passione che non l’avrebbe mai più abbandonata. Al momento Stella è una studentessa del Conservatorio di Roma e ha raccontato di essere anche molto brava, con la media del 9, non risparmiandosi mai di aiutare i compagni di classe. L’allieva di Amici 2023 si definisce socievole ed estroversa, ma anche un po’ pignola, e sogna di diventare famosa con la musica, costruendosi finalmente la carriera in questo mondo. Proprio questa estraneità pregressa della ragazza al mondo della musica ha generato un interessante dibattito sui social, perché in molti hanno sottolineato la genuinità del percorso dell’artista romana, che dovrebbe essere quello valorizzato dai talent. Negli ultimi anni, la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi di alunni con una fanbase già sostanziosa ha creato molte controverse e parecchi utenti contrari a questa politica stanno simpatizzando con Stella, il simbolo del ruolo del talent show, che invece dovrebbe, per l’appunto, andare a scovare il talento ancora inespresso. Ciò che è certo, comunque, che anche senza esperienza alle spalle, la ragazza è uno dei prospetti più interessanti di questa edizione di Amici e, ragionevolmente, punta a un posto nel serale, anche se la strada è ancora lunga.

Amici 2023 Stella Instagram

Il successo ad Amici ha portato, ovviamente, anche a un aumento di followers sui social, col profilo Instagram dell’alunna, disponibile col nickname @stella.cardonee, che ha raggiunto quasi quota 14.000 followers. La cantante, comunque, non è molto attiva sui social: prima dell’esperienza ad Amici c’erano solo tre post sul suo profilo, tutti relativi a viaggi fatti dalla ragazza. Poi sono arrivati i repost alla pagina ufficiale di Amici, che ci mostrano Stella alle prese con le sue esibizioni. Nessuna notizia, invece, emerge sulla sfera privata della ragazza, tenuta ragionevolmente celata considerando anche l’età minorenne di Stella.

