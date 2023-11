Amici Rosa Di Grazia che fine ha fatto e cosa fa oggi

Rosa Di Grazia oggi ha 24 anni dopo aver partecipato ad Amici nel 2020, ha fatto carriera dopo le critiche di Alessandra Celentano?

Rosa Di Grazia è stata una delle allieve che hanno partecipato ad Amici 2020, edizione che ha scoperto il talento tra gli altri di Giulia Stabile, attualmente nel corpo di ballo del talent e conduttrice di Tu sì quel vales, i cantanti Sangiovanni, Aka7even, Tancredi e Deddy. Il grande dubbio di quella edizione è sempre stato se fosse sbocciato il successo per due anti danza secondo la maestra Celentano: Rosa Di Grazia e Martina Miliddi di Lorella Cuccarini all’epoca prof di ballo. Durante l’intero percorso le due danzatrici sono state spesso oggetto di critica da parte della nipote di Adriano Celentano e difese dalla showgirl che sognava per loro la stessa carriera avuta da lei. Per quanto riguarda il talent Rosa Di Grazia e Martina Miliddi sono uscite in semifinale, mentre una volta fuori dalla scuola di Maria De Filippi hanno fatto un percorso differente. Dopo tre anni di distanza dalla loro partecipazione la ragazza sarda ex di Aka7even è in pianta stabile nel corpo di ballo di Viva Rai2 di Fiorello e Battiti Live mentre in entrambi gli show non c’è stata traccia della collega di Santa Marinella. Il nome di Rosa è tornato in auge insieme a quello di Serena Carella e Alessandro Cavallo nella puntata del 5 novembre di Amici 2023 in un’epica litigata tra Alessandra Celentano e la professionista Elena D’Amario (di cui si vocifera che prima o poi entrerà nel talent nel ruolo di prof di danza scalzando Raimondo Todaro che a sorpresa è stato riconfermato anche nel 2023). Al centro del dibattito c’era la predisposizione per la danza del ballerino Nicholas, proprio di Todaro e quest’anno il nuovo anti danza per la Cele. La maestra, pur sapendo che il 21enne pugliese, non ha mai studiato perché si è appassionato alla danza durante il lockdown è convinta che non possa essere mai colmato il suo gap tecnico, sia per questione di tempo, di predisposizione alla disciplina e per qualità fisiche. Parole che hanno ricordato esattamente quelle che la professoressa spendeva per Rosa Di Grazia.

Rosa Di Grazia oggi

Rosa Di Grazia oggi è solo una bella ragazza che lavora in tv come profetizzato dalla Celentano o ha avviato una carriera da ballerina professionista come spingeva Lorella Cuccarini? La risposta la potete dedurre voi. La 24enne, originaria di Napoli che ha sempre vissuto a Santa Marinella, è tornata solo in parte alla vita di prima. Per quanto riguarda la carriera Rosa fa qualche stage di danza anche all’Accademia Olympia del paese dove vive e in cui insegnava ai bambini prima di partecipare al talent Amici nel 2020. Inoltre è ballerina per la cantante Lolita, cantante che su Instagram è seguita da quasi 25 mila followers e che ha duettato con Guè Pequeno in Daddy Italiano. L’ha seguita nel suo tour e l’abbiamo vista in tv sia su RDS che Radio 105 nei rispettivi programmi estivi. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Rosa Di Grazia, oggi non è più legata a Daddy, cantante con cui si era fidanzata ad Amici (che l’ha eliminata dal talent) e con cui si è lasciata appena uscita dalla scuola. Si è poi fidanzata l’amico del suo ex l’hairstylist Andrea Piazza con cui poi ha rotto e attualmente è single. Ci sono state notizie fake di un suo flirt con Aka7even e il vippone Antonio Medugno.

