Selvaggia Lucarelli fidanzato per 8 anni: conosciuto grazie a Mammucari

Svelata l’identità del fidanzato per 8 anni di Selvaggia Lucarelli conosciuto grazie a Teo Mammucari rivelato a Ballando con le stelle ieri sera 4 novembre

Ieri sera nella terza puntata di Ballando con le stelle del 4 novembre è tornato in auge la famosa cena al ristorante Rubbagalline tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. La giurata aveva negato che ci fosse stata questa occasione e che era una delle solite battute del comico. In realtà a distanza di una settimana le cose sono cambiate con la giornalista che ha ricordato nuovamente quanto accaduto e il successo avuto dal ristornate dopo che è stato citato durante la trasmissione. Proprio questo riferimento ha riaperto la discussione con Teo Mammucari su come si siano conosciuti e alla fine Selvaggia Lucarelli ha svelato come sono andate realmente le cose. I due sono realmente andati a cena ma proprio in quella serata la futura giurata di Ballando con le Stelle ha conosciuto quello che poi è stato il suo fidanzato per ben otto anni. Teo Mammucari è andato nei dettagli dicendo che mentre lui si era assentato per andare in bagno, quest’altra persona ha chiesto il numero di telefono a Selvaggia e ha assistito alla scena di lei che dava il suo contatto ricambiando così l’interesse. In tanti sul web hanno ipotizzato che si stesse parlando di Laerte Pappalardo, ex marito della giornalista ma in realtà non era lui l’uomo misterioso citato da Teo Mammucari ieri sera 4 novembre nella puntata di Ballando con le Stelle. Infatti Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo sono stati insieme solo per tre anni dal 2004 al 2007 e dalla loro relazione è nato il figlio Leon, oggi maggiorenne. A questo punto il mistero si infittisce sul fidanzato per otto anni della giurata ma in realtà è stata la stessa Lucarelli a parlarne in alcune interviste del passato.

Selvaggia Lucarelli fidanzato Max Giusti

Il misterioso uomo che avrebbe “rubato” Selvaggia Lucarelli a Teo Mammucari è Max Giusti anche lui all’epoca comico come il collega. Entrambi erano sconosciuti e facevano cabaret nei locali, periodo in cui come raccontato dalla giornalista ha avuto la possibilità di conoscere il gruppo di lavoro. L’anno era il 1997 e quell’incontro rappresentò il primo passo per una relazione durata ben otto anni con tanto di convivenza a Roma. Sul motivo di perché la giornalista e il comico si sono lasciati c’è stato un vero e proprio caso. La giurata di Ballando con le stelle in un’intervista a Vanity Fair aveva definito il suo ex indolente e rivelò di aver scritto molto dei suoi testi e che a causa sua aveva messo da parte la sua carriera che sarebbe potuta sbocciare prima. Ha anche aggiunto di non avergli mai detto del matrimonio con Laerte Pappalardo motivo per cui lui avrebbe messo una pietra sopra sui loro rapporti anche dopo la rottura. In verità sembra essere un altro motivo per cui Selvaggia Lucarelli e Max Giusti hanno rotto il loro fidanzamento e sono stati spiegati dallo stesso conduttore. Semplicemente era finito l’amore e hanno deciso di troncare di comune accordo per questo sia lui che lei si sono fatti relativamente, in tempi brevi, una nuova vita sentimentale. Successivamente Selvaggia Lucarelli ha smentito quanto scritto da Vanity Fair che avrebbe secondo lei stravolto i toni e il senso delle sue parole.

