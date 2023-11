Cuori 2 come finisce: smacco a Daniele Pecci i fan protestano

Il finale di Cuori 2 lascia di stucco: la possibilità morte di Corvara, la scelta di Alberto tra Delia e Karen e le sorti dell’operazione alla piccola Anna

Sostanzialmente il finale di Cuori 2 avrebbe dovuto dare una risposta alla storia d’amore che più ha appassionato i telespettatori, quella tra Alberto e Delia. In questo caso un reale epilogo c’è stato anche se è rimasta in sospeso la morte del dottor Corvara interpretato da Daniele Pecci che si è sacrificato per salvare la piccola Anna che stava per essere sottoposta alla prima operazione ad un neonato con l’applicazione di un pacemaker. Il dottor Mosca viene scagionato dall’accusa di omicidio di sua moglie perché la sua amante Agata riesce a trovare la prova schiacciante che a manomettere il motore dell’auto su cui viaggiava la donna era stato il portantino che tanto odiava il primario. Mentre l’uomo confessa, la polizia riesce a portare avanti un blitz e liberare così Agata che era stata fatta ostaggio dell’omicida. Con il dottor Mosca possono così iniziare una nuova vita, innamorati ma poveri perché il suocero del chirurgo ha tolto casa, lavoro e patria potestà delle sue figlie sfruttando la condanna per la vendita illecita dei beni dell’ospedale. In questo caso nel finale di Cuori 2 c’è un lieto fine per Mosca che grazie all’intervento di Corvara accetta di tornare come chirurgo semplice cedendo metà dello stipendio alle casse dell’ospedale per ripagare i suoi debiti. L’accordo viene approvato da tutti i membri tranne il suocero che ovviamente deve cedere il passo alla maggioranza. Torna al lavoro anche Agata che così potrà vedere il suo amore di nuovo in sala operatoria. Alberto aveva scelto come medico in seconda il tedesco Huber che si era dimostrato più preparato di Fausto nel corso dell’operazione decisiva per prendere una decisione su chi dei due mettere sotto contratto. Non ha potuto accettare la proposta perché non è un medico e ha deciso di tornare a Berlino per completare i suoi studi rimanendo però i contatti con La Molinette per raggiungere il più presto possibile l’obiettivo. Mentre in Cuori 2 non è ancora chiaro se Virginia si metterà con Helmut oppure no. Intanto se non riesce a conquistare il cuore della bella figlia di Corvara, Fausto ottiene il contratto tanto ambito.

Cuori 2 cosa succede al dottor Corvara

Un evento nell’ultima puntata della fiction vede il pool di medici arrivare ad una decisione obbligata. La piccola Anna deve essere operata perché le sue condizioni sono degenerate. Serenella prende la neonata e la porta a fare un giro nel parco ma non si rende conto di quanto tempo trascorre procurando un allarme generale in ospedale. Tutti avevano pensato che a rapire la piccola fosse stato il padre pluripregiudicato. Quando l’infermeria riporta Anna in ospedale è troppo tardi, deve necessariamente andare in sala operatoria. Nel finale di Cuori 2 Anna sopravvive perché Alberto riesce ad impiantarle il pacemaker. La piccola inoltre potrebbe essere adottata da Serenella e Ferruccio che decidono di sposarsi e vogliono dare un futuro alla bambina. Il successo dell’operazione sblocca inoltre l’empasse che si è creata tra Alberto e Delia con quest’ultima che dopo aver ammesso a se stessa di essere ancora innamorata del chirurgo decide di partire per Londra perché non riesce più a vederlo ogni giorno. In precedenza aveva provato a dimenticare il suo grande amore con l’ispettore interpretato da Alessandro Tersigni arrivando anche ad avere un rapporto completo. Alla fine però dopo l’operazione abbraccerà appassionatamente il dottor Alberto sotto gli occhi dell’ispettore che l’attacca duramente. Proprio in quel momento Diana trova il coraggio di affrontarlo e di dire la verità: ha provato a dimenticare il suo ex fidanzato ma non è stato possibile, lo ama e lo amerà per sempre. Queste parole vengono ascoltate da Alberto che così dopo poco si ritrova ad affrontare Karen, in lacrime perché per l’ennesima volta il padre di suo figlio non l’ha chiamata per sapere come stava e avvertirla di come era andata l’operazione di Anna. L’hostess arriva all’ospedale Le Molinette e chiede la verità al chirurgo che guardandola negli occhi ammette di aver provato con tutte le forze ad aspettare che tra loro scattasse la scintilla ma purtroppo non è stato così. Dopo aver chiuso con la madre di suo figlio, Alberto cercherà Delia per confessare tutto il suo amore e dopo aver tentato a casa correrà in aeroporto dove fermerà il personaggio interpretato da Pilar Fogliati e rivelerà tutto il suo amore per lei. Un bacio appassionato chiude così Cuori 2 ma i fan protestano perché le sorti del dottor Corvara, interpretato da Daniele Pecci lasciano perplessi. Gli autori hanno volutamente lasciato un finale aperto perché il primario, dopo aver tentato di aiutare un uomo rimasto vittima di un incidente stradale, avrà un malore. Chiama così Alberto con l’intenzione di farsi operare urgentemente da lui ma prima ancora di rivelare le sue condizioni scoprirà che il chirurgo sta per iniziare l’intervento per Anna. A questo punto rinuncia a tutto e per salvare la bambina deciderà di non rivelare il suo stato di salute. Dopo pochi secondi il dottor Corvara si accascerà a terra privo di sensi. Successivamente arriverà in ambulanza ma non saranno rivelate le sue condizioni, un dettaglio lasciato da parte in attesa di capire se ci sarà una terza stagione della fiction. Cuori 2 finisce così con l’amaro in bocca per i fan che non hanno avuto più notizie dell’amato dottor Corvara.

