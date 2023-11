Cuori 3 si farà? La risposta della sceneggiatrice

Cuori 2 ha un finale aperto che prevede che Cuori 3 si farà ma la decisione della Rai lascia i fan a bocca aperta

Il dottor Corvara muore o sopravvive? È l’unico ma fondamentale interrogativo che resta appeso alla fine della seconda stagione della fiction ispirata alla vera storia del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino. In un’intervista a Fanpage la sceneggiatrice Simona Coppini non ha nascosto che la Rai non ha ancora confermato se Cuori 3 si farà tra l’altro il discorso di un nuovo capitolo per la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari era stato già affrontato ma con il vecchio amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. Il dirigente aveva speso delle parole importanti confidando in ottimi risultati per Cuori 2 e quindi ipotizzando la possibilità di dare un seguito a questa stagione andata in onda tra ottobre e novembre 2023. Dunque sembrava scontato che si facesse Cuori 3 ma con il cambio di dirigenza e la non conferma, prima della messa in onda dell’ultima puntata, hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Ovviamente questi dettagli non rappresentano buoni segnali per il futuro della fiction e a questo punto una pessima notizia per i fan che ancora oggi non sanno cosa succederà all’amato dottor Corvara interpretato da Daniele Pecci. Infatti chi ha visto l’ultima puntata di Cuori 2 ha potuto finalmente vedere trionfare l’amore tra Delia e Alberto dopo il lungo tira e molla della stagione, inoltre sempre nell’ultimo atto della fiction la piccola Anna è stata operata e si è così salvata diventando la prima neonata ad avere un pacemaker. Buone notizie anche per la coppia formata da Serenella e Vittorio che torneranno insieme e decideranno di sposarsi oltre ad avere l’intenzione di adottare la piccola Anna.

Cuori 3 trama

Nonostante tutte queste storyline chiuse, la trama di Cuori 3 è già realtà. Un soggetto infatti è stato già scritto come rivelato dalla sceneggiatrice Simona Coppini ma a questo non si sa se diventerà realtà. Un altro dettaglio da non sottovalutare è che gli attori protagonisti non hanno ancora dato la loro disponibilità, probabilmente perché ancora non interpellati considerando i dubbi attorno al futuro della fiction. Resta così l’amaro in bocca per i fan di Cuori perché, come si può vedere nell’ultima puntata, non si conoscono le reali condizioni di salute del dotto Corvara visto per l’ultima volta in una scena dove sviene in auto colto da malore e senza che nessuno lo potesse soccorrere perché sacrificatosi per Anna. Si sa qualcosa in più con l’arrivo dell’ambulanza in ospedale e con Virginia la figlia del primario che corre per sapere come sta il padre. Proprio per questo si pensava che Cuori 3 fosse già in lavorazione, ma ad oggi c’è solo una trama ben dettagliata e che prevede che Delia e Alberto resteranno legati, mentre sarà approfondito il personaggio di Helmut ispirato ad un medico esistito nelle realtà e che a questo punto tornerebbe a Torino dopo essersi laureato in Germania. Cuori 3 si farà è quindi un dubbio che resta in attesa che la Rai decida se dare vita alla trama già scritta. Infatti gli ascolti della seconda stagione sono ritenuti buoni ma non eccezionali e sfiorano i 3 milioni, molto al di sotto rispetto a Imma Tataranni, Blanca e I Bastardi di Pizzofalcone. C’è però un fattore importante che potrebbe diventare decisivo per il futuro di Cuori 3, infatti la seconda stagione della fiction è uno dei contenuti più visti su RaiPlay.

