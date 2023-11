Gialappa Show presentatrice stasera 6 novembre: chi è Greta Scarano

Greta Scarano, 37 anni, è la presentatrice della puntata di stasera 6 novembre di Gialappa Show: chi è e cosa ha fatto l’attrice in carriera

L’abbiamo vista giovanissima fidanzata di Diego in Un Posto al Sole poi spiccare il volo diventando un volto da cinema come nella saga Smetto Quando Voglio e in serie Netflix come Nuovo Olimpo. Greta Scarano è all’apice del successo e stasera 6 novembre è la presentatrice di Gialappa Show accanto al Mago Forest. In realtà abbiamo visto spesso l’attrice oggi 37enne in ruoli drammatici come l’interpretazione dell’avvocato Donatella Colasanti in Circeo o in Romanzo Criminale come la moglie di Scrocchiazeppi prima e Fierolocchio poi. Nella vita reale Greta Scarano come si è raccontata spesso in diverse interviste non ama prendersi sul serio, ama una vita semplice e lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Per questo stasera a Gialappa Show come conduttricenon dovrà recitare un ruolo ma essere semplicemente se stessa visto che sul red carpet della Mostra del Cinema di Roma dove spesso ha sfilato ha sempre spiegato che in realtà anche in quelle occasioni interpreta un ruolo, cioè un’attrice alla presentazione di un suo film. Rispetto agli inizi della sua carriera in cui ha interpretato anche Ilary Blasi in Speravo de morì prima, accetta solo quello che le va di fare mentre in passato giocava a fare l’anticonformista sempre e comunque. Per il pubblico televisivo Greta Scarano è ricordata anche per aver interpretato Squadra Antimafia 4 in cui vestiva i panni di Francesca Leoni e Anna Santi in Chiamami ancora amore. Al cinema ha inoltre fatto parte del cast di Suburra – Il film con il ruolo di Viola, fidanzata di Aureliano Adami interpretato da Alessandro Borghi e che alla fine della pellicola uccide Samurai per vendetta.

Greta Scarano marito

Greta Scarano ha un marito, sì avete capito bene. Si è sposata in gran segreto quest’anno con il suo storico compagno Sidney Sibilia regista tra gli altri di Smetto quando voglio e Mixed by Erry. Galeotto per i due artisti proprio il set del secondo capitolo della saga degli assistenti universitari che diventano spacciatori nel 2016. Da quel momento non si sono più lasciati andando a convivere a Roma fino alle nozze avvenute quest’anno. Chi vorrà spulciare sul suo profilo Instagram per vedere foto delle nozze e della conduttrice di stasera 6 novembre di Gialappa Show in abito da sposa rimarrà deluso. Greta Scarano su Instagram non pubblica foto della sua vita privata e quindi nemmeno scatti del suo matrimonio con Sidney Sibilia che ha festeggiato con una semplice festa tra amici senza nemmeno indossare un particolare abito da sposa. La coppia non ha figli ma ha un cane e ha un segreto che è al centro del successo della loro relazione che continua da oltre sei anni: non parlare mai del loro rapporto. L’attrice e il regista preferiscono viversi con semplicità e condividere raramente il set per non confondere vita sentimentale e professionale. Oltre a suo marito è famoso anche il padre di Greta Scarano, Paolo Scarano, noto chirurgo.

