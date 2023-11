Anticipazioni Un posto al sole chi muore tra Rosa e Manuel

Le anticipazioni di Un Posto al Sole su cosa accadrà a Damiano: il poliziotto rimarrà illeso ma Rosa e Manuel avranno la peggio

Un Posto al Sole tiene nuovamente tutti i telespettatori con il fiato sospeso. La settimana è iniziata davvero nel peggiore dei modi, almeno per quanto riguarda i fan della soap. L’ultima scena dell’episodio andato in onda che fa discutere è stata decisamente eloquente. Damiano che abbraccia il piccolo Manuel in piazza, Rosa distante qualche metro e l’agguato pronto ad essere consumato dagli uomini di Edoardo – Tony in primis, il più deciso ad uccidere Damiano – che hanno agito senza autorizzazione del boss. I due, in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, si sono avvicinati al poliziotto ed estratta la pistola hanno iniziato a sparare nei suoi confronti con Rosa che, accortasi della scena, ha provato ad intervenire, dirigendosi velocemente verso il suo ex compagno ed il figlio. Già, ma cosa accadrà ora? Stando alle anticipazioni di Un posto al sole su chi muore tra Damiano, Rosa e Manuel chi avrà la peggio sarà Rosa che si è sacrificata per salvare il suo grande amore. Il figlio avrà più una ferita psicologica che fisica, mentre l’infiltrato ne uscirà illeso ma con un senso di colpa immenso che lo allontanerà da Viola. Grazie agli spoiler di Upas sulla settimana 6-12 novembre sappiamo che c’è grande ansia a Palazzo Palladini per scoprire gli esiti dell’attentato, se Rosa muore o no. Dovremo aspettare per scoprire cosa accadrà definitivamente alla donna che coinvolgerà nuovamente gran parte dei personaggi della soap. Daniele Ioia che interpreta Rosa in Un Posto al Sole ha lasciato intendere in un’intervista che il suo personaggio è forte e si salverà.

Anticipazioni Un Posto al Sole Damiano lascia Viola

Di certo c’è la più sconvolta sarà Viola Bruni; la giovane donna era pronta ad affrontare il marito e rivelargli la sua intenzione di lasciarlo definitivamente per vivere la sua nuova vita accanto al poliziotto. Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 novembre, l’insegnante resterà senza parole ed entrerà nella convinzione di dover affrontare immediatamente il marito, rivelandogli tutta la verità. Viola farà i conti con la realtà in modo ancor più duro di quanto si sarebbe aspettata. E lo stesso Eugenio renderà il tutto più complicato ancora. Il magistrato, infatti, scoprirà un dettaglio che definitivamente aprirà gli occhi; Nicotera, infatti, capirà che fino a quel momento era stato cieco e prenderà coscienza di come la crisi con la moglie sia ormai irreversibile. Il problema però è Damiano che preso dai sensi di colpa non vorrà più continuare la sua relazione con la figlia Ornella. Gli altri spoiler su Upas raccontano come è sempre guerra tra Mariella e Serena; la donna, dopo un litigio con Guido, capirà di dover cambiare atteggiamento. Al contempo Mariella è sempre gelosa di Costabile e della relazione con Manuela ma la giovane coppia sembra molto affiatata. Niko è geloso di tutto ciò. Nunzio, invece, è focalizzato sul lavoro ma è sempre più irrequieto per la sua situazione sentimentale ed il matrimonio sempre più imminente di Rossella. Nel frattempo la ragazza, insieme alla madre Silvia, è alle prese con la scelta dell’abito da sposa. E Lara? La donna è sempre più convinta di come la scarcerazione sia imminente ma Marina lavora sempre a come eliminarla definitivamente e forse, sembra abbia trovato il modo per risolvere il problema in modo definitivo.

