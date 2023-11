Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 6 novembre: percentuali

Cinque i concorrenti in nomination: chi è uscito ieri sera 6 novembre dal Grande Fratello, percentuali eliminato a sorpresa

Quando tutti credevano che il verdetto del televoto fosse scontato, ieri sera 6 novembre al Grande Fratello è arrivato un grande colpo di scena. I concorrenti in nomination erano Giampiero, Giuseppe, Alex, Angelica e Giselda. Le dinamiche degli ultimi giorni avevano fatto pensare che l’eliminato questa volta fosse abbastanza scontato anche perché soprattutto sui social i fandom sembravano veicolare i voti verso un unico nome. La puntata di ieri sera 6 novembre del Grande Fratello ha però ribaltato il verdetto con un televoto che è stato chiuso in maniera repentina per dare spazio alle tante sorprese. Tre i blocchi cruciali che hanno visto protagonisti Beatrice, Angelica e Mirko. La Luzzi ha avuto la visita dell’ex compagno Alessandro e un video da parte dei due figli che di fatto è diventato virale grazie alla scelta di mostrare la foto della mamma e “nominarla” così da prendere in giro i concorrenti della Casa. La sorpresa di Alessandro, padre dei suoi figli, ha riacceso la luce negli occhi di Beatrice con i social che sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Intanto sempre ieri sera 6 novembre al Grande Fratello si è parlato del presunto triangolo tra la Luzzi, Massimiliano e Garibaldi ma l’attrice ha allontanato ogni ipotesi chiudendo ogni possibilità con entrambi. L’altra sorpresa di puntata è stata per Angelica che ha rivisto il famoso Riccardo, sempre citato dalla ragazza ma che era diventato un mistero al punto da essere paragonato a Mark Caltagirone. Il fidanzato della Baraldi ha confortato la donna dicendo di non preoccuparsi e giustificato anche la battutaccia fatta da Mughini nei suoi confronti. Inoltre ha dato una stoccata clamorosa a Greta, fidanzata di Mirko, spiegando che da una che ha fatto la tentatrice non si possono avere lezioni di morale. Infatti in precedenza proprio Greta era tornata nella casa per un confronto con Angelica dopo il ballo tra i due che ha ingelosito la ragazza. Nel discorso si è intromessa Anita che l’ha giudicata infantile. Alla fine è scattato il lieto fine con Mirko con i due che si sono riabbracciati e baciati ma alla fine l’ex di Perla ha scelto di tornare nella casa e non festeggiare fuori il compleanno di Greta.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi e l’ex marito Alessandro perché si sono lasciati

Grande Fratello televoto ieri sera 6 novembre percentuali

Chi è stato eliminato ieri sera 6 novembre al Grande Fratello è stata Giselda che ha raggiunto solo il 14,22% dei voti. Un’eliminazione clamorosa considerando come la stessa aveva superato gli altri televoti e soprattutto per le percentuali con cui è uscita sconfitta. Sui social sono state tante le polemiche perché Giselda è stata l’eliminato di ieri sera per un soffio con Angelica, favorita per uscire dalla casa, che ha ottenuto il 14,44% dei voti. Punti decimali che hanno lasciato perplessi i telespettatori che hanno subito pensato ad una scelta da parte della produzione per far proseguire la possibile storyline tra Mirko e Angelica. Sorprendente anche il 22,25% ottenuto da Alex che così si salva e continuerà i suoi allenamenti, ancora più rilevanti i numeri ottenuti da Giuseppe Garibaldi e Giampiero Mughini. Il calabrese ha chiuso il televoto di ieri sera 6 novembre con il 23,49% mentre il giornalista, forte dei voti del fandom di Beatrice Luzzi, è stato il più votato con il 25,60%. La strategia era chiara: votare Mughini per dare un segnale netto e eliminare Angelica. Il piano però è incredibilmente saltato.

Copyright Image: ABContents