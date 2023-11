Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 6 novembre e preferiti

I nominati nella puntata di ieri sera 6 novembre del Grande Fratello: chi è stato nominato non rischia l’eliminazione al televoto

Dopo l’incredibile verdetto del televoto che ha decretato l’eliminazione di Giselda per soli 0,22 punti percentuali di differenza da Angelica e le ipotesi di complotto spuntate sui social, ieri sera 6 novembre al Grande Fratello ci sono state come da tradizione le nomination divise in palesi e in segrete. Ovviamente prima di scegliere il concorrente da mandare al televoto, sono stati resi noti gli immuni. A sorpresa per la prima volta in questa edizione la Casa ha votato Beatrice Luzzi e l’ha resa immune, segno chiaro del fatto che i concorrenti hanno capito che mandarla in nomination non portava risultati. Gli altri che hanno l’immunità e così non è stato possibile nominare sono stati Alex, Mirko e Anita, quest’ultima ancora salva per l’ennesima settimana. L’opinionista Cesara Buonamici ha invece reso immuni Angelica e Fiordaliso. Le nomination di ieri sera 6 novembre al Grande Fratello non si sono differenziate tanto da quelle finora fatte all’interno della Casa con la maggior parte dei voti che sono stati dati ad una singola persona allargando così il numero dei nominati. Il grande protagonista è stato Ciro che ha avuto dieci nomination. Il primo a fare il suo nome è stato Massimiliano per spronarlo dato che negli ultimi tempi lo vede troppo giù. Tutto sembrava giusto e regolare ma alla fine anche Vittorio, Grecia, Paolo, Jill, Letizia, Giampiero, Anita, Angelica e Alex hanno scelto Petrone. Ciò che ha lasciato perplessi i telespettatori è che tutte le nomination, tranne quelle di Giampiero e Vittorio, hanno avuto la stessa nomination. Una strategia ben precisa su richiesta di Ciro? Possibile considerando come questo televoto non sia valido per l’eliminazione ma solo per votare il preferito per il pubblico.

Grande Fratello nominati ieri sera 6 novembre

Gli altri concorrenti nominati hanno avuto un solo voto a testa. Giuseppe Garibaldi ha fatto il nome di Massimiliano perché un po’ geloso del suo avvicinamento a Beatrice, Rosy Chin ha scelto Grecia perché tra i due c’è ancora un po’ di lontananza, Ciro ha invece nominato Vittorio perché sono su due mondi distanti. Molto particolare la nomination di Beatrice che questa volta fa il nome di Letizia perché poco rispettosa nei confronti di Giampiero Mughini. Tutto è avvenuto durante una lezione tenuta dal giornalista dove la stessa fotografa si è messa a ridere insieme ad Anita, un comportamento che non è piaciuto alla Luzzi. Anche Mirko si è dissociato dal resto del gruppo e ha nominato Garibaldi perché non comprende il suo atteggiamento nei confronti di Beatrice, infine Fiordaliso ha fatto il nome di Giampiero Mughini perché lo vede annoiato. Chi è stato nominato ieri sera 6 novembre sono stati Massimiliano, Grecia, Vittorio, Letizia, Ciro, Giampiero e Garibaldi. Il meno votato al televoto sarà il primo che andrà in nomination per l’eliminazione. Anche questa volta non ci sarà un preferito che potrà decidere chi mandare in nomination, una novità delle ultime settimane che penalizza chi ottiene più voti quando si tratta di votare il preferito del pubblico.

