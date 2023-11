X Factor 2023 Asia chi è: come la Michielin

Chi è Asia concorrente di X Factor 2023 della squadra di Fedez: la musica fin da bambina, per lei il rapper ha stupito tutti

Asia Leva è stata uno dei dodici concorrenti capaci di raggiungere le finali di X Factor. 18 anni, la ragazza è originaria di Sezze, paese che si trova in provincia di Latina ed è cresciuta letteralmente con la musica, visto che le prime esibizioni di Asia risalgono a quando la cantante aveva appena 3 anni. All’inizio erano semplice recite, con una particolare predilezione per i musical, poi Asia ha cominciato a studiare, prima canto e poi anche violino e chitarra, formandosi per tutta la sua crescita. Un profilo completo che ricorda molto quello della conduttrice Francesca Michielin, nata anche lei grazie al talent. Sul profilo Instagram della concorrente di X Factor, che si trova al nickname @asiaxleva e conta quasi 5.000 followers, si vedono gli scatti della piccola con la chitarra, a mostrare come la musica sia da sempre nella vita di Asia. La chiamata con la consacrazione è arrivata, chiaramente, con X Factor, vero e proprio trampolino di lancio per tantissimi artisti in Italia. Asia Leva ha provato a giocarsi le proprie chance, prendendo parte ai casting e giungendo alle audizioni. Qui, la sua apparizione è stata folgorante, con la sua cover di I Like it premiata dal sì dei 4 giudici e riconosciuta a furor di pubblico. A colpire è stata soprattutto la carica di Asia, che nonostante la giovane età ha dimostrato di saper dominare alla grande il palco. L’esperienza della giovane artista laziale a X Factor è giunta sino ai live, bloccandosi però alla seconda puntata della fase finale del talent show di Sky. Asia, infatti, è stata la meno votata della seconda manche, finendo in ballottaggio con Gaetano De Caro e perdendo la sfida contro il cantante di Ambra. Nonostante ciò, comunque, l’avventura ad X Factor della pontina è stata sicuramente importante, un grande palcoscenico per una ragazza di appena 18 anni che ha tutta la carriera davanti.

Asia Fedez

Asia Leva è arrivata ai live di X Factor 2023 entrando nella squadra di Fedez, che ha cercato in ogni modo di valorizzare il suo talento, non riuscendo però a metterla in condizione di rendere al meglio proprio nella seconda puntata dei live, assegnandole un brano come All the stars di Kendrick Lamar che non è risultato troppo nelle corde dell’artista. Prima di ciò, il connubio tra il rapper di Magnifico e la concorrente di X Factor 2023 aveva funzionato alla grande: il giudice aveva gradito molto la cover di Bang Bang presentata ai Bootcamp e anche quella di Changes agli Home Visit. Particolarmente chiacchierata sui social è risultata la “vittoria” di Asia su Alice Tombola ai Bootcamp, con Fedez che ha scelto di sostituire Alice con Asia sul finale, con un colpo di scena davvero incredibile. Un grande attestato di stima di Fedez per Asia, che sembrava poter fare da preludio a un grande cammino nei live di X Factor 2023. Qui, però, qualcosa si è inceppato e già nella prima puntata la cantante aveva rischiato, arrivando ultima nella sua manche e scontrandosi con gli Animaux Formidables. In quel caso la pontina aveva avuto la meglio sul gruppo di Morgan, ma nella seconda serata dei live invece l’esito è stato opposto.

