X Factor 2023 Astromare chi sono i ripescati

Chi sono gli Astromare gruppo ripescato durante la seconda puntata dei live di X Factor: dalle esibizioni in albergo alla squadra di Morgan

Sono ufficialmente nella storia di X Factor gli Astromare, i primi a usufruire nel nuovo meccanismo del ripescaggio nel talent show di Sky. Il duo, che era stato eliminato ai Bootcamp, è stato ripescato durante la seconda puntata dei live di X Factor, superando la concorrenza di Anna Castiglia. Il percorso che ha riportato gli Astromare in gara è stato tortuoso, perché la band ha prima vinto il televoto con gli altri 3 concorrenti eliminati ai Bootcamp e poi ha superato Anna Castiglia, ottenendo così una preziosissima, e storica, seconda chance nel programma. Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato sono i due giovani membri degli Astromare, nome che viene dall’hotel di proprietà dei genitori del primo, dove i due ragazzi hanno cominciato a suonare. I due sono di originari di Jesolo, in Veneto, celebre località balneare e turistica che sfruttano, proprio grazie all’albergo, per mettersi in mostra. La loro avventura insieme risale a parecchio tempo indietro, Carlo e Francesco hanno cominciato a suonare insieme quando erano alle medie, facendo esperienze poi coprendo ben quattro stagioni estive nell’albergo Astromare. Un’esperienza fondamentale, come testimonia poi il nome scelto da Carlo e Francesco, che oggi hanno 18 e 17 anni e intravedono un futuro importante per la loro carriera. Dalle esibizioni in hotel i due passano poi ai concorsi locali, fino ad arrivare all’iscrizione a X Factor, importante trampolino di lancio per i ragazzi veneti. Gli Astromare brillano alle audizioni, ottenendo i 4 sì dei giudici, ma poi il loro percorso s’interrompe proprio ai Bootcamp, quando Fedez decide di premiare, a loro discapito, Maria Tomba. Nonostante l’eliminazione, gli Astromare decidono di mettere subito a frutto l’esperienza a X Factor, pubblicando su Spotify, dove il gruppo fa registrare circa 10.000 ascoltatori mensili, un mini album, dal titolo AM&Roll, contenenti le due cover dei brani di Jerry Lee Lewis Whole Lotta Shakin’ Going On e Great Balls of Fire, presentati proprio sul palcoscenico del talent di Sky. Anche su Instagram i due ragazzi hanno ottenuto un buon successo, con quasi 20.000 followers all’attivo e ora per Carlo e Francesco, rispettivamente piano e batteria del gruppo (la voce è di entrambi) c’è una golosa seconda occasione da sfruttare.

Astromare Morgan

Come detto, gli Astromare sono potuti tornare in gara grazie al ripescaggio, vinto al televoto contro Anna Castiglia. I due giovani artisti veneti entrano a far parte, dunque, della squadra di Morgan, che nella prima puntata dei live di X Factor aveva perso gli Animaux Formidables. La gioia per il rientro in gara, però, è stata smorzata dalla reazione del giudice, che non ha nascosto la sua delusione, ammettendo che avrebbe preferito riaccogliere in squadra Anna Castiglia, che lo stesso Morgan aveva scartato agli Home Visit. Eppure, al momento delle audizioni il cantante di Altrove aveva mostrato entusiasmo per i due giovani, che sono decisi a far cambiare idea al loro coach. Sarà una sfida in più per gli Astromare, che hanno già sovvertito la decisione di Fedez di eliminarli ai Bootcamp e ora vogliono anche far ricredere Morgan, dimostrando di aver meritato la vittoria su Anna Castiglia e questo storico ripescaggio a X Factor. Per due ragazzi che tornano, nella seconda puntata dei live c’è stata una ragazza che ha salutato: si tratta di Asia, seconda eliminata di questa fase finale di X Factor. L’artista, appartenente alla scuderia di Fedez, è andata allo scontro finale con Gaetano De Caro, della squadra di Ambra, e il pubblico, chiamato a votare dopo il pareggio nei voti dei giudici, ha salvato il ragazzo, condannando quindi Asia all’eliminazione. Col ripescaggio degli Astromare, dunque, Fedez rimane l’unico con due artisti ancora in gara, mentre gli altri giudici ne hanno tutti 3.

