Blanca 3 ci sarà: le anticipazioni sulla trama

Le anticipazioni su Blanca 3 dopo l’ultima puntata della seconda stagione: il punto sul rinnovo e i dettagli della nuova trama

Nella serata di giovedì 9 novembre è andata in scena la sesta e ultima puntata della seconda stagione di Blanca, con la risoluzione del caso di Polibomber e delle diverse trame che si sono sviluppate nel corso di questo secondo capitolo della fiction di Rai 1. La macro-trama, relativa al terrorista che ha minacciato la Polizia, è stata risolta nell’episodio finale, ma non tutte le questioni sono state chiuse e per questo i fan si chiedono se ci sarà una terza stagione di Blanca. A tal proposito, risposte arrivano direttamente dal regista della serie, Jan Michelini, che in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha confermato il nuovo capitolo della fiction, in procinto di tornare con tutta probabilità nel 2025.

D’altronde, considerato il successo della serie, era praticamente scontato il rinnovo di Blanca, che ha saputo travalicare i confini nazionali, arrivando anche in molti paesi europei, come Francia, Spagna e Germania, e anche extra continentali, dall’Australia al Giappone. La produzione con Maria Chiara Giannetta è ormai uno dei prodotti di punta della televisione italiana e anche questa seconda stagione ha mantenuto ottimi indici d’ascolto. Con la fine del secondo capitolo, dunque, s’inizia a pensare già al terzo atto della serie, intorno a cui al momento, però, ci sono ancora poche notizie.

La trama della terza stagione di Blanca, con tutta probabilità, ripartirà da questo finale di stagione, con un nuovo triangolo amoroso in vista. Nonostante il bacio appassionato nel quinto episodio, Liguori ha deciso di non vivere il suo amore con Blanca, ma ha optato per la serenità e la sicurezza rappresentata da Veronica, con cui il poliziotto si appresta a vivere. Nel corso della terza stagione, dunque, verrà approfondito questo triangolo, così come il rapporto tra Blanca e Lucia, chiamate a risolvere quel mezzo disastro della fuga della piccola. Da capire se ci sarà spazio anche per Nadia, arrestata dopo aver tramato con Polibomber, e sicuramente vedremo un nuovo caso presentarsi all’attenzione di Blanca, oltre ai singoli di puntata, su cui operò ancora non ci sono informazioni. Ciò che è certo, comunque, è che Blanca 3 ci sarà, per la gioia di tutti i fan.

LEGGI ANCHE: Blanca 2 cambiato il cane Linneo? La verità sul bulldog

Blanca 2 come finisce

Ma come è terminata la seconda stagione di Blanca? Andiamo a ripercorrere l’ultima puntata, con la presenza chiaramente di SPOILER su ciò che è successo. L’episodio finale della serie Rai ha visto andare in scena la resa dei conti tra la Polizia e Polibomber, con Blanca sempre più decisa a catturare il terrorista dopo la tragica morte di Sebastiano. La protagonista, però, tormentata dal dolore per la sua perdita e dalla voglia di rivalsa sulla sua nemesi, perde di vista la propria quotidianità e deve fare i conti anche con le pressioni degli assistenti sociali, che dopo la morte di Sebastiano vogliono rivedere l’affido di Lucia, visto che la presenza di Blanca potrebbe essere pericolosa per la ragazzina. La piccola, casualmente, ascolta una conversazione tra la sua madre adottiva e Nadia e decide di fuggire, fingendo di andare in gita con la scuola a Cremona. Quando Blanca si accorge dell’inganno, insieme a suo padre va a riprendere Lucia, che però decide di tornare in orfanotrofio.

Intanto, l’intesa tra Polibomber e Nadia vacilla e la donna si tradisce, facendo intuire a sua figlia il suo segreto. Ferita e delusa, Blanca però non crolla, fa il doppio gioco e cerca di incastrare sua madre e il suo amante, riuscendo a scoprire finalmente l’identità di Polibomber. L’uomo, tuttavia, rimane in posizione di vantaggio, riesce a seminare la polizia e minaccia di piazzare una bomba alla fiera nautica di Genova. La caccia al terrorista prosegue freneticamente, fino all’atto finale, quando Blanca crolla e rivela a sua madre di essere a conoscenza del suo segreto, ma lei scappa con Polibomber, che intanto ha scoperto il piano della polizia per catturarlo e lo ha sventato. Dalle ricostruzioni, si scopre che il terrorista è un uomo di nome Raffaele Randi e che il suo movente è personale: l’uomo ha perso sua figlia durante una manifestazione, morta tragicamente insieme seguito a una carica ordinata dal capo della Digos Sivori. Scoperti identità e movente, non resta che catturare Polibomber, ma fino alla fine il terrorista è sfuggente. Nel finale, però, Blanca capisce che la bomba non è stata piazzata alla fiera nautica, ma è nel suo pc, così la donna esce dal commissariato e inizia a girare intorno alla fontana posta al centro della piazza, così da attirare l’attenzione dei colleghi. Quando Polibomber capisce il trucco, Blanca si getta nella fontana con la bomba, ma la detonazione non va a buon fine perché Nadia, pentita, ha disinnescato l’esplosivo. Alla fine, la polizia cattura il terrorista e la madre di Blanca, mentre la protagonista riaccoglie Lucia, che alla fine ha deciso di tornare a vivere con lei. Niente da fare, invece, per Blanca e Liguori, visto che il poliziotto ha accettato l’invito di convivenza di Veronica.

Copyright Image: ABContents