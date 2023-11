Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 9 novembre e preferiti

Novità in nomination a rischio eliminazione, preferiti che fanno discutere e motivazioni deboli: chi è stato nominato ieri sera 9 novembre al Grande Fratello

Chi è stato nominato ieri sera 9 novembre al Grande Fratello rischia l’eliminazione nella prossima puntata. Il televoto infatti stabilirà chi dovrà essere il prossimo eliminato tra coloro che hanno ottenuto più nomination. Tra i tre che si sfidano per la permanenza della Casa, Ciro Petrone è il concorrente che è andato al televoto per direttissima perché il meno votato della puntata e quindi il meno preferito. Gli altri invece sono stati scelti dai concorrenti tra nomination in confessionale e palesi. Hanno subito fatto discutere le immunità perché ancora una volta Anita è entrata nella lista di chi non può essere nominata. Dall’inizio del programma la laureata è sempre immune e quindi non è mai entrata nel meccanismo delle nomination. La stessa Anita ha voluto ringraziare per l’ennesima immunità sentendosi quasi a disagio per il trattamento avuto e ispirando un Alfonso Signorini in gran spolvero che ha palesemente detto che spera di vederla prima o poi in nomination. La situazione Anita fa discutere sui social perché ci sono molti indizi (alcuni rivelati anche dalla stessa ragazza) che porterebbero ad una relazione tra la stessa ragazza e uno degli autori del Grande Fratello ma ovviamente non c’è nulla di ufficiale. Gli altri immuni della casa sono stati Vittorio, Alex e a sorpresa ancora una volta Beatrice che a questo punto viene strategicamente messa tra i preferiti per evitare di ritrovarsela al televoto dopo i grandi exploit avuti con percentuali altissime. Per Cesara Buonamici invece gli immuni sono stati Massimiliano definito Marchese del Grillo e Mirko per la sua flemma nonostante sia tra tre fuochi, Greta, Perla e Angelica.

Grande Fratello nominati ieri sera 9 novembre

Le nomination hanno colpito Garibaldi che è stato votato da Ciro perché per lui la storia con Beatrice è pura strategia, da Angelica che non riesce a comprendere pienamente i suoi comportamenti e da Jill perché anche lei ha dubbi su di lui. Nel confessionale il calabrese è stato nominato anche da Alex perché non lo ritiene sincero in particolare sul fatto che nega che la relazione con Beatrice gli abbia dato benefici anche nel reality. Rosy ha votato Grecia per questioni culinarie, la Colmenares ha ricambiato e ha lanciato arco e frecce rivelando che la cuoca vuole litigare perché si annoia. Paola ha scelto Fiordalso perché nomina solo uomini e questa cosa non gli piace, mentre Garibaldi ha nominato Jill per metterla un po’ in gioco. Fiordaliso ha scelto Mughini perché vuole tornare a casa a completare il suo libro, Letizia invece anche lei Jill perché con lei ha negato meno. Infine tra le palesi Mughini ha pescato dal mazzo ed è uscita Letizia. Nel confessionale hanno fatto le proprie nomination gli immuni: Beatrice ha votato Jill perché la mattina è iperattiva, Massimiliano invece ha fatto un bilancio della puntata e scelto Angelica perché si è sentito attaccato ingiustamento ed è rimasto deluso dal comportamento della Baraldi. Anche Vittorio ha scelto la ragazza per lo stesso motivo mentre Anita ha otato Giampiero perché la sua presenza in casa è quella che è. Ha chiuso le nomination Mirko che ha scelto Fiordaliso ricambiando quella ricevuta dalla cantante due puntate fa. Prima però Brunetti ha invitato Signorini a far entrare nella casa, come concorrenti, sia Greta che Perla. Chi è stato nominato ieri sera 9 novembre al Grande Fratello sono quindi Ciro, Jill e Garibaldi. Chi avrà meno voti sarà il prossimo eliminato.

