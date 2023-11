Maneskin presentano Rush: una nuova versione da brividi

I Maneskin hanno fatto ritorno con la nuova versione di Rush: cinque inediti un altro grande successo per la band romana

Non accenna a placarsi l’enorme successo dei Maneskin, che hanno fatto ritorno con la nuova edizione di Rush, terzo disco della carriera della band romana, che presenta ben cinque inediti nuovi. Il titolo della nuova versione è Rush! (Are You Coming) e presenta, tra i brani nuovi, l’attesissima Trastevere, canzone che la band romana ha presentato in anteprima durante l’incredibile concerto del Circo Massimo nel 2022. A questa si aggiungono altri quattro brani in inglese: Valentine, Off My Face, The Driver e Honey, singolo che era già stato pubblicato per presentare la nuova versione del disco e che ha già collezionato tantissimi ascolti.

Questi cinque brani confermano le splendide doti dei Maneskin, capaci di alternare ballate più intense a melodie dal solido impianto rock, sprizzando allo stesso tempo un quantitativo impressionante di energia e un’intensità emotiva incredibile. Il brano più apprezzato dai fan sembra essere Trastevere, che, al contrario di quanto farebbe pensare il titolo, è scritta in inglese. Il brano è un’intensa dedica che la band ha voluto fare alla sua città, Roma, condensando le due anime dei Maneskin, quella romana e quella internazionale, che ormai da anni rappresentano la cifra artistica del gruppo e che si mescolano in questa canzone. Valentine è stata ripresentata in una nuova chiave, che esalta quel lato sentimentale di cui si parlava, che i Maneskin sanno sempre sottolineare al meglio. L’amore, nella sua versione tossica, è al centro di Off My Face, mentre in chiave più leggera viene presentato in The Driver. Infine c’è Honey, brano che era stato pubblicato il 1 settembre, scritto al termine del tour in Nordamerica dei Maneskin, che racconta un incontro capace di cambiare la vita di due persone. Questi brani si aggiungono a quelli già presenti nella versione originale, con successi come Gossip e The Loneliest.

Il successo dei Rush e i numeri dei Maneskin

Rush è la storia di un successo, l’ennesimo dei Maneskin, ormai non certo una sorpresa nel panorama musicale mondiale. La prima versione di Rush ha visto la luce il 20 gennaio 2023, ed è stato il primo vero album internazionale della band, visto che è stato il primo realizzato dopo lo straordinario successo all’Eurovision del 2021, vero e proprio punto di svolta, insieme al trionfo all’Ariston di Sanremo, della carriera del gruppo. Dietro all’album c’è stato un lavoro intenso, che è stato ripagato dalla straordinaria accoglienza del pubblico e della critica: ampiamente promosso dagli addetti ai lavori, Rush ha esordito al primo posto nella classifica di ben 20 nazioni, riuscendo a raggiungere anche la diciottesima posizione nella classifica generale statunitense, mentre la prima nella categoria alternative, la seconda in quella hard rock e la quarta nel rock.

Dal 20 gennaio 2023, si sono alternate diverse edizioni del terzo disco dei Maneskin. La prima, originale, contiene 17 tracce, tra cui i singoli che hanno anticipato l’uscita, come Mammamia, Supermodel, The Loneliest, La fine e Gossip. La prima riedizione dell’album è la versione giapponese, che contiene una bonus track, Touch Me, e l’edizione live al Toyosu Pit di dieci successi della carriera dei Maneskin, tra cui Zitti e Buoni e I Wanna Be Your Slave. A seguire c’è stata l’edizione Box Set, con la versione instrumental di The Loneliest e ora è arrivata la riedizione generale dell’album, con l’aggiunta dei cinque brani di cui abbiamo parlato.

Il successo dei Maneskin decisamente non accenna ad esaurirsi. Tra le certificazioni raggiunte da Rush, c’è quella di ben sei volte disco di platino in Italia e questa nuova edizione del disco promette di far impennare ancora di più i numeri, mostruosi, della band romana, ormai grande punto di riferimento nella musica mondiale. Mentre si godono il successo della nuova edizione di Rush, i Maneskin procedono anche nel loro tour, che al momento li vede protagonisti in Australia, dopo i concerti negli Stati Uniti, in Messico, Canada e Sudamerica. All’orizzonte ci sono le date di Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide, prima del passaggio in Asia, a Singapore, Tokyo e Kobe e del gran finale, prima di Natale a Dublino e Manchester.

