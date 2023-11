Chi ha vinto ieri sera Tale e Quale Show Torneo: classifica

Il vincitore di Tale e Quale Show Torneo è una vera sorpresa: battuti i favoriti grazie ad un’imitazione da applausi. La classifica finale

Ormai è un appuntamento fisso, al termine di ogni edizione, Tale e Quale Show Il Torneo che mette in sfida i migliori di quest’anno con i concorrenti più apprezzati dell’edizione precedente. Ieri sera 10 novembre per l’occasione la giuria è stata allargata e ha visto la presenza oltre che di Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta nei panni di VIttorio Sgarbi anche quella di Antonella Clerici. La serata è iniziata subito con Lorenzo Licitra uno dei favoriti per la vittoria ma chi ha vinto ieri sera Tale e Quale Show Il Torneo non è stato il tenore. La sua imitazione di Freddie Mercury ha entusiasmato il pubblico in studio ma non i giudici con Malgioglio che si è detto un po’ freddo facendo un gioco di parole con il frontman dei Queen. Seconda imitazione della serata quella di Gilles Rocca nei panni di Gino Paoli: il trucco non è dei migliori e anche la voce non colpisce. Una prova sottotono sottolineata dalla giuria con Panariello che evidenzia come sia difficile imitare un cantautore come Gino Paoli. Per Malgioglio è stata una vera nenia. Terza esibizione di Ilaria Mongiovì che ritrova Antonella Clerici colei che l’ha lanciata in Ti lascio una canzone. La cantante sceglie di imitare Mariah Carey e arriva la standing ovation del pubblico e i complimenti di tutti i giurati. Il percorso della Mongiovì è stato in crescendo e per molti sui social è la vincitrice morale dell’edizione di Tale e Quale Show conclusa solo sette giorni fa. Con il commento “mi sono auto emozionata” Ginevra Lamborghini ha chiuso la sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti e ieri sera 10 novembre ha imitato Elisa con Eppure Sentire, una performance sottotono dopo le ultime imitazioni. Disastrosa per Malgioglio che sfodera il termine amusia per descrivere il suo sentimento nei confronti della sorella di Elettra (a voi cercare cosa significa per capire il commento negativo). Momento comico affidato come al solito a Paolantoni e Cirilli che questa volta si fanno aiutare da Valeria Marini e Alba Parietti per interpretare gli ABBA. Un’esibizione che spinge Panariello a chiedersi perché gli italiani dovrebbero pagare il canone. Colpisce e strappa applausi l’imitazione di Pierangelo Bertoli fatta da Valentina Persia che al termine di Spunta la luna dal monte si emoziona. Stesso sentimento provato dalla giuria che approvano la scelta della comica. Spazio poi ad Antonino, vincitore dello scorso anno, che porta sul palco l’imitazione di Sam Smith. Scelta azzeccata anche per la voce simile e commenti positivi con Malgioglio entusiasta. Dopo una telefonata inaspettata di Maria De Filippi che fa i complimenti a Carlo Conti e lo sketch di Panariello e Marco Masini che hanno promosso il loro tour teatrale, si è tornati alla gara di Tale e Quale Show il Torneo ieri sera 10 novembre con Andrea Dianetti che osa imitando Battiato con La Cura. Bene ma non benissimo con Malgioglio che chiude con un laconico “disastroso”. Jasmine Rotolo, sorpresa dell’ultima edizione, ha scelto invece di imitare Tina Turner ma non ha convinto la giuria, stesso discorso per Gaudiano vincitore dell’edizione di quest’anno. Il suo Ed Sheeran è stata una piccola delusione considerando come anche lui era considerato tra i favoriti per la vittoria. Ha chiuso Tale e Quale Show Il Torneo l’imitazione di Lara Fabian ad opera di Elena Ballerini, voce bellissima ma lontana dall’originale.

Tale e Quale Show Torneo 2023: classifica

A sorpresa Carlo Conti ha tolto i voti dei concorrenti ipotizzando che i cinque punti sarebbero passati da uno all’altro e così si è subito passati alle votazioni della giuria. Per Claudio Lauretta, Giorgio Panariello e Antonella Clerici il primo posto è di Ilaria Mongiovì e la sua Mariah Carey, mentre Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio hanno messo al primo posto Antonino e l’imitazione di Ed Sheeran. I 5 punti bonus da parte dei coach sono andati sempre a Ilaria Mongiovì, mentre i cinque punti bonus dei giudici sono stati assegnati a Valentina Persia da Giorgio Panariello e ad Antonino da Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. La classifica social ha premiato Lorenzo Licitra che ha così conquistato cinque punti, Ilaria Mongiovì 3 mentre Andrea Dianetti 1. Dopo il conteggio totale si è scoperto il vincitore della serata: chi ha vinto Tale e Quale Show Torneo ieri sera 10 novembre è stata Ilaria Mongiovì che ha conquistato il primo posto con 80 punti, fermo a 77 Antonino, terzo invece Gaudiano. La classifica finale:

Ilaria Mongiovì 80

Antonino 77

Gaudiano 65

Valentina Persia 61

Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra 57

Andrea Dianetti 44

Elena Ballerini 39

Gilles Rocca 38

Ginevra Lamborghini 36

Panariello e Cirilli 25

