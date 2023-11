Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi perché si sono lasciati: c’entra Carlotta Mantovan

Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati a lungo una coppia molto amata in Italia, ma perché si sono lasciati? Svelato il ruolo di Carlotta Mantovan.

Due conduttori televisivi molto in vista e molto amati dal pubblico italiano, che però erano anche una coppia nella vita di tutti i giorni. Anche la tv italiana ha avuto la sua coppia d’oro: quella tra Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi è stata senza dubbio una delle relazioni sentimentali più amate e apprezzate dello show business del nostro paese. Lei, nata a Casoria nel 1947, figlia dell’eroico generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia nel 1982, conduttrice di uno dei programmi di maggior successo della televisione, Forum, su Mediaset. Lui, romano più giovane di lei di ben 11 anni, conduttore di punta di Rai 1 grazie a programmi molto amati dal pubblico come Miss Italia e Scommettiamo che. Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sposarono nel giugno del 1992, e la loro unione suscito molto interesse nel mondo del gossip, anche se poi il loro matrimonio non durò moltissimo. Dopo pochi anni, infatti, la coppia entrò in crisi, e già nel 1998 i due si erano separati, anche se poi il divorzio definitivo avvennesse solo nel 2002.

I due si erano conosciuti già nel 1983, nel corso del programma Tandem, quando Rita dalla Chiesa era un’apprezzata giornalista televisiva e Fabrizio Frizzi stava emergendo come giovane conduttore in Rai. Rita dalla Chiesa ha raccontato che fu lui a fare il primo passo, e che inizialmente lei nemmeno ci pensava a una relazione, vista la grande differenza d’età, che avrebbe potuto generare un certo scandalo. Passarono dunque molti anni felici insieme, e anche se il loro rapporto poi s’interruppe rimasero in ottimi rapporti. Annunciando la loro separazione, Fabrizio Frizzi disse che dopo tanti momenti felici lui e la moglie non andavano più d’accordo e, per non farsi del male, avevano preso la decisione di separarsi. I motivi precisi della separazione e di questa mancanza di accordo nella coppia non sono mai stati spiegati pubblicamente, ed evidentemente si tratta di faccende private. Ma, come abbiamo detto, la fine della loro relazione sentimentale e il divorzio non hanno compromesso del tutto il loro rapporto personale, che come spiegato in seguito da Rita dalla Chiesa si è in realtà evoluto in qualcosa di diverso, al punto che lei e Fabrizio Frizzi si sono da lì in avanti sempre considerati come fratello e sorella. Un rapporto legato anche al fatto che proprio il celebre conduttore romano aveva cresciuto Giulia Cirese, la figlia che Rita dalla Chiesa aveva avuto dal suo primo matrimonio con un ufficiale dei Carabinieri.

La decisione di divorziare, avvenuta nel 2002, a quattro anni dalla separazione tra i due, è stata motivata dal bisogno di Frizzi di essere a tutti gli effetti single, avendo ormai iniziato una nuova relazione, quella con la modella Carlotta Mantovan, conosciuta durante Miss Italia, programma condotto da Frizzi a cui la ragazza, all’epoca 20enne, aveva partecipato come concorrente. Il rapporto tra i due è iniziato nel 2002 ed è durato fino alla tragica morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel 2018. La coppia ha avuto una figlia, Stella, nata il 3 maggio 2013, e successivamente i due si sono sposati il 4 ottobre 2014. Rita dalla Chiesa ha sempre avuto un ottimo rapporto con Carlotta Mantovan e anche con la piccola Stella, a cui si è sempre detta molto affezionata.

Rita dalla Chiesa da giovane

Rita dalla Chiesa da giovane, a 18 anni, con suo padre

Rita dalla Chiesa è nata a Casoria, vicino Napoli, il 31 agosto 1947, e oggi ha dunque 76 anni. Figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ha sposato ancora giovane, nei primi anni Settanta, un collega del padre, l’ufficiale dei Carabinieri Roberto Cirese, dal quale nel 1971 ha avuto la sua unica figlia, Giulia. Ha esordito in tv come conduttrice nel 1983, un anno dopo la morte del padre, nel programma Vediamoci sul Due, su Rai 2, e successivamente ha lavorato a vari programma in Rai, come ad esempio la trasmissione per ragazzi Pane e marmellata, sempre su Rai 2, dove iniziò il suo rapporto con Fabrizio Frizzi. Nel 1986 è poi passata a Mediaset, dove ha svolto gran parre della sua carriera: inizialmente ha condotto il programma di attualità politica Parlamento In su Rete 4, dal 1986 al 1988, e poi ha ottenuto grande fama alla conduzione di Forum, su Canale 5.

