Roberta Lanfranchi con chi faceva la Velina: Marina Graziani oggi 

Cosa fa oggi Marina Graziani velina in coppa con Roberta Lanfranchi: il suo impegno dietro le quinte e nello sport

Uno dei volti storici di Striscia La Notizia è stato senza dubbio quello di Marina Graziani, velina della trasmissione di Canale 5 in coppia con Roberta Lanfranchi. La donna è stata protagonista del programma per ben tre edizioni consecutive, dal 1996 al 1999, affiancando prima la Lanfranchi e successivamente Alessia Mancini. Marina aveva poco meno di vent’anni quando ha cominciato la sua avventura a Striscia la Notizia, dando il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, e ne sono passati di anni, e di esperienze, da quando calcava il palcoscenico di Canale 5. Oggi, infatti, la Graziani ha 46 anni e si è costruita una solida carriera nel mondo della comunicazione e dello spettacolo, diversificando molto le sue attività. Negli ultimi anni, l’ex velina di Striscia la Notizia si è vista di meno in televisione, impegnata più che altro come conduttrice per QVC Italia, ruolo che oggi occupa a tempo pieno. La donna, però, al contempo si è costruita una grande carriera nel dietro le quinte, per così dire, impegnandosi nel settore delle pubbliche relazione e degli uffici stampa. Tra gli interessi di Marina Graziani c’è anche lo sport: la donna ha un blog di fitness, in cui si occupa anche di benessere e di yoga, ed è spesso protagonista di eventi sportivi, come la Mezza Maratona d’Italia e altre corse cui Marina ha partecipato in giro per il mondo, come ha raccontato in un’intervista proprio a QVC. L’ex velina è anche un’appassionata di viaggi, sul suo profilo Instagram, che conta quasi 50.000 followers, possiamo vedere diversi scatti delle sue avventure in giro per il mondo.

Roberta Lanfranchi oggi

Di tre anni più grande rispetto a Marina Graziani è invece Roberta Lanfranchi, che come detto ha condiviso con la collega gli anni di Striscia la Notizia. L’ex Velina è ancora oggi un volto molto presente in televisione, impegnata sia come conduttrice, che attrice e speaker radiofonica. Ogni giorno, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi è in onda su RDS: la donna originaria di Cremona ha cominciato quest’avventura nell’ormai lontano 2014 e oggi è una delle voci principali della radio, dopo essersi alternata in diverse trasmissioni. La domenica, invece, l’ex protagonista di Striscia la Notizia è alla guida di Paperissima Sprint, esperienza ripresa nel 2018, a parecchi anni di distanza dalla prima volta, e condivisa col Gabibbo. Nel 2017, la donna è stata protagonista anche al cinema, nella pellicola di Fausto Brizzi Poveri ma ricchissimi, mentre lo scorso anno ha preso parte al programma di Italia 1 Back to School, mettendosi alla prova con gli esami di terza media. Dal punto di vista sentimentale, invece, Roberta Lanfranchi, dopo la fine del matrimonio con Pino Insegno, ha ritrovato l’amore con Emanuele Del Greco, autore televisivo con cui la donna si è sposata nel 2012, dopo quattro anni di fidanzamento. Dal loro amore è anche nato il piccolo Ettore, venuto al mondo proprio nell’anno delle nozze dei due genitori. Sul profilo Instagram di Roberta Lanfranchi, che conta oltre 160.000 followers, si possono trovare scatti e video sia della vita lavorativa dell’ex velina, che momenti della sua quotidianità o in compagnia della sua famiglia.

