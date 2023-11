Daniela Romano a Saranno Famosi Amici in che anno e chi ha vinto

Daniela Romano è morta a 40 anni a causa di una malattia: ha partecipato a Saranno Famosi Amici con Dennis Fantina e Paolo Idolo il percorso

Quando è stata confermata la notizia della morte di Daniela Romano che ha partecipato alla prima edizione di Saranno Famosi (oggi Amici) la curiosità dei fan si è concentrata su due temi principali con grande tristezza nel cuore per la scomparsa così prematura della ballerina. In primo luogo nei forum dedicati alla trasmissione ci si è interrogati su che malattia aveva Daniela Romano di Saranno Famosi, sembra che da tempo soffrire di un tumore ma non c’è nessuna conferma ufficiale. L’altra è ricordare il suo percorso nel talent che è avvenuto nel 2000 ed è difficile da ricordare a memoria anche per gli appassionati della trasmissione che ora si chiama Amici di Maria De Filippi. Nata a Napoli il 17 giugno 1983 sotto il segno dei Gemelli, diplomata all’istituto professionale con indirizzo informatica, ha sempre avuto nel cuore la passione per la danza oltre ad essere specializzata in aerobica. Prima di partecipare al programma televisivo Saranno Famosi aveva fatto parte di un film recitando il ruolo di una ballerina e a teatro nella commedia Napoli da notte a notte. All’epoca si avvicinò alla tv non solo per la popolarità che poteva dare ma anche perché nei primi anni la trasmissione era una vera e propria accademia dove si partecipava a lezioni di canto, recitazione e conduzione televisiva. Sempre all’epoca Saranno Famosi era diviso in titolari e riserve e Daniela Romano era entrata proprio come titolare all’inizio del programma. Un percorso in chiaroscuro il suo in quella che a tutti gli effetti è la prima edizione di Amici con il supporto costante di Garrison che l’aveva fatta entrare ma allo stesso tempo non era nella rosa dei preferiti in cui spiccava Marianna Scarci, oggi sposata con due figlie e make-up artist.

Daniela Romano e Paolo Idolo a Saranno Famosi

Il percorso di Daniela Romano a Saranno Famosi prima edizione di Amici può essere suddiviso in due fasi: la prima più fortunata in cui ha brillato battendo la riserva Clementina Giacente con giudice interno Garrison nelle coreografie Let Me Blow Ya Mind di Gwen Stefani e I’m Slave 4 U di Britney Spears. Purtroppo una vittoria di Pirro perché perse la sfida di pre accesso al serale sempre contro Clementina con giudice esterno Steve La Chance con un passo a due insieme al famoso Ilir Shaqiri sulle note di Heaven out of Hell di Elisa e un assolo su Paid My Dues di Anastasia. Nella scuola Daniela Romano si era resa protagonista della prima storia d’amore del talent quando si avvicinò, senza mai un bacio o nulla di concreto, a Paolo Idolo che la corteggiava senza sosta e che per la sua morte le ha dedicato un lungo e commovente post sui social. Paolo Idolo entrò come titolare nella sezione cantanti salvo poi sotto suggerimento dei professori passare a recitazione. A differenza di Daniela riuscì ad accedere al primo serale di Amici ed uscì nella seconda puntata nella sfida con Antonio Baldes, secondo classificato di quella edizione. Ha poi aperto un ristorante jappo chiuso per troppe spese e ha sfiorato la partecipato al GF VIP essendo stato scartato all’ultimo provino. Nella classifica di gradimento stilata dal televoto da casa Daniela Romano di Saranno Famosi su 26 allievi si classificò undicesima. A vincere quella che è a tutti gli effetti la prima edizione di Amici fu Dennis Fantina, oggi barista ma anche cantante e che ha partecipato a Tale e Quale nel 2021 con come cavallo di battaglia Una Rosa Blu di Michele Zarrillo che ha portato anche al Torneo dei Campioni quando ha sostituito Ciro Priello dei The Jackal.

