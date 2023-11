Castello delle Cerimonie Lidia De Maio chi è la sosia di Sabrina Ferilli

Al Castello delle Cerimonie festeggia i suoi 60 anni Lidia De Maio sosia di Sabrina Ferilli, suo marito è invece il sosia di Renato Zero

Quando ha fatto il suo ingresso al Castello delle Cerimonie vestita di bianco per il suo white party a celebrare i suoi 60 anni di età, subito il pubblico ha riconosciuto che quella Lidia è una star. Si tratta della sosia di Sabrina Ferilli conosciuta non solo in tutta Napoli ma anche nel jet set italiano. Lunghi capelli mori, fisico prorompente e occhi da gatta, Lidia di cognome De Maio su Instagram è molto apprezzata dai suoi follower anche per gli scatti tratti dalla sua vita privata. Da oltre 20 anni al fianco di suo marito Mario Guida a sua volta sosia di Renato Zero e nel giro dello showbiz. Nato a Napoli e coetaneo della moglie ha iniziato la sua carriera all’età di 9 anni come conduttore in radio. In seguito ha poi preso parte ha numerosi eventi e manifestazioni, sempre come show man lavoro che Mario Guida fa tutt’oggi. Nel 2001 è stato l’artefice del ritorno della Festa del Monacone al Rione Sanità, tradizione che si era persa e che all’epoca era seguita anche da Totò che era spesso onorato di presenziare all’evento. Lidia De Maio, oltre ad essere la Ferilli napoletana, è Miss Over in carica come riportato anche dalla bio del profilo Instagram dove ha circa 100 mila follower. Inoltre è attrice, infatti ha preso parte con piccoli ruoli a diversi film e recitato accanto a suo marito in sitcom di carattere comico essendo molto solare e divertente. La coppia ha anche un figlio che al momento non fa parte del mondo dello spettacolo.

Castello delle Cerimonie chi c’era al compleanno di Lidia

Accanto a Lidia De Maio nella decima puntata de Il Castello delle Cerimonie 6, la nuova stagione del programma in onda la domenica su Real Time, l’amica di sempre Cinzia Oscar. Nome d’arte di Vincenza Testa, 61 anni, Cinzia a Napoli e provincia è tra le più note del settore neomelodico campano e voce dell’iconico brano presente in Gomorra 2 “Nun so na Bambola”, colonna sonora della scena in cui Scianel guarda la sua collezione di vibratori. Cinzia Oscar è inoltre la madre di Marco Calone, famoso neomelodico che ha collezionato grandi successi come T’aggio purtat na rosa. Al compleanno di Lidia De Maio sosia di Sabrina Ferilli che ha festeggiato al Castello delle Cerimonie era presente anche il cantautore Maurizio Carpi e i neomelodici Emiliana Cantone e Rosario Miraggio. Il tema del genetliaco dell’attrice che ha compiuto 60 anni (come risulta dal web salvo smentite) era il white, dress code che gli oltre cento invitati hanno dovuto rigorosamente rispettare per prendere parte all’evento dell’anno. L’ingresso al Castello delle Cerimonie è diventato virale sui social perché Lidia De Maio e suo marito Mario Guida hanno deciso di arrivare alla famosa sala dei ricevimenti di Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli con un elicottero e di sfilare, una volta aperto il cancello, sulle note di una canzone scritta e cantata dalla stessa sosia della Ferilli. L’ospite a sorpresa più importante della serata è stato però il figlio della coppia che, fingendo di non poter partecipare visto che vive a Londra da oltre un decennio, ha deciso di stupire vestendosi da cameriere e facendo commuovere la sua adorata mamma. Non potevano mancare fuochi d’artificio, scialatielli con l’astice e come chicca dello chef frutta esotica.

