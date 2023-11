Rossella Brescia compagno: sta ancora con Luciano Cannito?

Lo storico compagno di Rossella Brescia è l’ex prof di Amici Luciano Cannito conosciuto nella scuola dopo il matrimonio con il regista Roberto Cenci

Chissà se Rossella Brescia e Luciano Cannito stanno ancora insieme dopo essersi fidanzati ad Amici. Questa è una domanda che si pongono in tanti online, specialmente tra i fan della 52enne showgirl pugliese, quest’anno vista a teatro con lo spettacolo Billy Elliot – Il musical. Ebbene, la coppia più chiacchierata del mondo della danza italiana è ancora unita e resiste splendidamente al passare del tempo. I due stanno assieme ormai da diversi anni, dopo la separazione avvenuta nel 2008 tra la ballerina e il suo prio marito, il regista televisivo Roberto Cenci, che aveva sposato nel 2000. Rossella Brescia non ha probabilmente bisogno di grandi presentazioni. Nata a Martina Franca, vicino Taranto, il 20 agosto 1971, ha esordito come sosia di Maria Grazia Cucinotta e oggi è una delle più famose e apprezzate ballerine italiane della sua generazione, nonché un personaggio televisivo molto noto nel nostro paese. Inizia a partecipare come ballerina a vari programmi televisivi negli anni Novanta, raggiungendo la fama come prima ballerina di Buona Domenica a partire dal 1997 e per tre edizioni. Nello stesso periodo viene scelta anche per un celebre spot di Tissot, e nei primi anni Duemila diventa una delle insegnanti di danza di Saranno Famosi, lo show che poi diventerà Amici di Maria De Filippi.

Nello stesso periodo è all’apice del successo, recitando anche in un episodio di Don Matteo e posando per il calendario sexy del 2004 di Max. Dal 200 al 2010 conduce lo show comico Colorado, e dal 2006 conduce in radio il programma mattutino Tutti pazzi per RDS, sull’emittente RDS. Da allora, Rossella Brescia è una delle figure più note e amate della televisione italiana, e negli ultimi anni l’abbiamo vista partecipare ancora a vari programmi tv, fare da testimonial in una pubblicità dell’Eurospin nel 2020 e recitare anche nel film Tutta un’altra vita di Alessandro Pondi, del 2019. In pochi sanno che in realtà Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono conosciuti per motivi professionali, quando il regista contattò la ballerina per danzare come protagonista nella Carmen da lui diretta, nel 2009. Cannito ha rivelato in passato che lei era stata in grado di dare al personaggio “quel tocco selvaggio che cercavo da tempo”, e quell’esperienza pose le base per la loro lunga relazione sentimentale. I due tornarono a collaborare successivamente in Amarcord, spettacolo tratta dall’omonimo film di Federico Fellini, in cui Rossella Brescia interpretava il personaggio di Gradisca. Il regista ha definito di recente la sua relazione con la ballerina “felicissima”, anche se i due raramente lavorano assieme.

Luciano Cannito oggi

Luciano Cannito ha oggi 61 anni, essendo nato il 29 marzo 1962. La sua fama come coreografo e regista teatrale è solida e continua a consentirgli di riscuotere grande successo in giro per il mondo grazie ai suoi spettacoli, ma negli ultimi anni è stato anche nominato per importanti ruoli e incarichi nel mondo del teatro italiano. Nel 2022 è stato eletto come membro del Consiglio di Sorveglianza della SIAE, e da poco più di un anno è direttore artistico del Teatro Alfieri di Torino e del Teatro Gioiello di Torino, oltre che presidente del Teatro Stabile Mercadante della Città di Napoli, nomina ricevuta lo scorso 19 Maggio. Anche lo storico compagno di Rossella Brescia, pur essendo magari meno noto presso il grande pubblico, è un nome importante della danza italiana. Luciano Cannito, il cui nome completo è Luciano Mattia Cannito, è nato a Isola del Liri, vicino Frosinone, in una famiglia originaria della Puglia, ed è un noto e apprezzato coreografo e regista teatrale italiano. I suoi spettacoli sono andati in scena in alcuni dei più importanti teatri del mondo, come il Metropolitan di New York, la Scala di Milano e il Bolshoi di Mosca. È stato Direttore Artistico del Balletto di Napoli, e poi del Balletto di Roma, mentre tra il 1998 e il 2002 ha diretto il Teatro San Carlo di Napoli. Successivamente, dal 2005 al 2013, ha diretto il Teatro Massimo di Palermo. Nel 2004 ha anche diretto un film per il cinema, intitolato La lettera e interpretato da Vittoria Belvedere e Dino Abbrescia. Tra il 2010 e il 2013 è stato insegnante di Danza Classica e Neoclassica nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma ha lasciato questo incarico quando è stato nominato Vice Presidente della Commissione Lirica della SIAE.

