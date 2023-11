Anticipazioni Grande Fratello stasera 13 novembre: televoto Perla Greta

Dalle anticipazioni di stasera 13 novembre del Grande Fratello l’ingresso di Perla, la linea della vita per Anita, una sorpresa per Jill e l’annuncio di Alfonso Signorini

Le emozioni stando alle anticipazioni di stasera 13 novembre del Grande Fratello non mancheranno in puntata. Ormai è certo l’ingresso di Perla Vatiero nella casa più spiata d’Italia. Con un solo obiettivo, popolarità a parte, quella di riconquistare il suo ex fidanzato Mirko Brunetti che si dichiara innamorato di Greta Rossetti, tentatrice conosciuta a Temptation Island la scorsa estate. Questo jolly degli autori, in programma in realtà già da settimane, è stato giocato per smuovere un po’ gli equilibri piatti dell’ultimo periodo. Dopo il caso Heidi Massimiliano e il Beabaldi infatti la coppia formata da Letizia e Paolo non ha attecchito come immaginavano mentre ha fatto un discreto successo lo scontro tra Greta e Angelica ma soprattutto la lettera che Perla ha scritto per Mirko. La speranza è che ci possa essere un ritorno di fiamma tra la coppia scoppiata a Temptation per poi far inserire in un secondo momento anche Greta ricordando lo storico triangolo Soleil, Delia, Alex Belli che ha animato il GF Vip 2021. Già in passato ci fu l’ingresso di una ex che voleva far di nuovo breccia nel cuore del suo compagno, si tratta di Serena Enardu e Pago che si fidanzarono nuovamente proprio nella casa. In realtà c’è una suggestione che piace e non poco ai fan più social del GF, si tratta di un televoto flash tra Greta e Perla per decidere chi delle due deve entrare dalla porta rossa. Stando alle anticipazioni di stasera 13 novembre del Grande Fratello però questa occasione non ci sarà e la nuova concorrente sarà solo la Vatiero, almeno per il momento. Sono in programma però nuovi ingressi al Grande Fratello, si vocifera addirittura dieci tra VIP e NIP e se dovesse essere così arriverebbe la conferma di un prolungamento del GF 2023 fino ad aprile sulla scia delle passate edizioni cancellando dai palinsesti Mediaset Temptation Island Winter slittato al “le faremo sapere”. Per prendersi questa responsabilità gli autori dovranno lavorare non poco perché a differenza dei falò di confronto che hanno sempre spaccato nel corso di questi anni, le dinamiche in casa sono davvero carenti. La nuova rottura tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sarà affrontata stasera in puntata ma interessa a pochi ormai soprattutto perché la causa è stata Anita Olivieri che sui social è stata attaccata pesantemente per quello che a tutti gli effetti è un caso. La plurilaureata è scomparsa nella giornata di sabato dalla casa del Grande Fratello per circa due ore lasciando il microfono in confessionale. Successivamente si è giustificata dicendo che stava girando la linea della vita che quindi stasera 13 novembre dovrebbe essere mandato in onda. Allo stesso modo però la Olivieri ha raccontato di aver sognato un amico che le diceva che tutti la odiavano fuori perché era andato contro Beatrice. Sui social ci sono però tanti altri stralci di discorsi in cui sembra che Anita abbia più volte rivelato di essere uscita e aver incontrato una persona che sempre secondo quanto riferito dalla stessa concorrente romana dovrebbe essere uno degli autori del Grande Fratello con cui è in corso una relazione. Non c’è bisogno di spoiler per capire che stasera in puntata quest’argomento sarà ignorato. Addirittura per Anita potrebbe esserci una sorpresa così da distogliere l’attenzione su quanto accaduto nelle ultime ore.

Grande Fratello stasera 12 novembre pronostici televoto

Dalle anticipazioni di stasera 12 novembre del Grande Fratello spunta un interesse di Mirko per Beatrice, una dinamica totalmente nuova e inaspettata che potrebbe essere affrontata anche per i tanti complimenti che l’imprenditore ha rivolto all’attrice e per il ballo sensuale avuto sabato sera. Una vicinanza che potrebbe finalmente creare nuove dinamiche e mettere spalle al muro Garibaldi. Sempre sul fronte relazioni ci sarà probabilmente spazio ancora per Letizia e Paolo che però non sembrano proprio convincere e in particolare un focus sulla ex fidanzata della ragazza che è intervenuta sui social per attaccarla. La stessa Letizia si è prodigata più volte a spiegare che non ama le etichette e che non vuole essere identificata come lesbica così come ipotizzato da Beatrice ma le parole della ex potrebbe far saltare il banco. La certezza è che stasera 12 novembre al Grande Fratello ci sarà un eliminato tra Giuseppe, Jill e Ciro. Sono loro i tre concorrenti al televoto e i pronostici non sono mai stati equilibrati questa volta. In fondo a nessuno interessa tanto della presenza o meno dei tre che rischiano l’eliminazione stasera ma di riflesso potrebbero essere votati per legami o rotture con altri concorrenti, in realtà solo con una, Beatrice Luzzi che anche se non al televoto domina i risultati attraverso i suoi numerosi fan. Una parte dei sostenitori spinge per far restare nella casa Garibaldi nella speranza di rivedere la pace tra i Beabaldi ma nelle ultime ore il fronte si sta assottigliando sempre di più. Un’altra parte invece ha deciso di votare Jill e Ciro così da spingere Garibaldi ad essere il meno votato e quindi l’eliminato di questa puntata. Se invece i fan di Beatrice dovessero astenersi, i pronostici del televoto di stasera 13 novembre al Grande Fratello vedono favorito Ciro con Jill e Giuseppe a rischio eliminazione. In realtà si vocifera anche un clamoroso colpo di scena con Petrone che potrebbe optare per il ritiro perché da tempo non riesce a dormire e ormai è troppo stanco per continuare. A quel punto in caso di decisione inaspettata, il televoto potrebbe essere annullato.

