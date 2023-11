X Factor 2023 Angelica Bove chi è storia

X Factor 2023: chi è Angelica Bove, una delle concorrenti rivelazione della nuova edizione del contest di Sky? Ecco la sua storia famigliare.

La nuova edizione di X Factor sta confermando il grande successo di quelle degli anni passati, con la nuova conduzione affidata a Francesca Michielin, la nota cantante italiana che divenne celebre proprio grazie al talent show di Sky Uno, di cui fu la campionezza nella quinta edizione, andata in onda tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012. L’impalcatura del programma è stata confermato, con il quartetto di giudici composto sempre da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan a guidare e valutare i vari partecipanti nel corso della varie puntate del programma.

Una delle rivelazioni fino a questo momento, quando sono già trascorse tre puntate di X Factor 2023, è stata senza dubbio Angelica Bove. Fin dalla prima puntata, la giovane ragazza romana ha lasciato il segno sia tra i giudici che sul pubblico, esibendosi in una toccante performance sulle note di Nothing Compares 2 U di Sinead O’Connor, canzone del 1990. Una settimana dopo, Angelica ha portato sul palco più osservato d’Italia il brano di John Newman del 2013 Love Me Again, e ancora una volta ha ottenuto un riscontro molto positivo. Infine, nella terza puntata della diciassettesima edizione di X Factor, l’abbiamo vista cimentarsi con il grande cantautorato italiano, portando sul palco Generale di Francesco De Gregori, un brano di culto che risale al 1978. La rivedremo in scena giovedì 16 settembre, ovviamente, nella puntata che avrà come tema portante quello delle canzoni da cantare in auto: in questa occasione, Angelica canterà porterà come prima canzone La notte di Arisa (2012), e come seconda I’ve Been Loving You To Long di Otis Redding (1965).

X Factor 2023 Angelica storia

Proprio La notte è un brano a cui Angelica è particolarmente legata, e infatti lo aveva già portato in scena al suo debutto nelle audizioni di X Factor 2023. La ragazza 20enne aveva spiegato che esso rappresentava tutto il dolore che provava da un anno a questa parte. Il riferimento è alla sua difficile storia personale, infatti Angelica Bove ha di recente perso i genitori, e sfogliando il suo profilo Instagram ci si imbatte di frquente in messaggi molto toccanti dedicati al padre e alla madre che non ci sono più. La giovane cantante, in corsa in questi giorni a X Factor 2023, non ha ancora approfondito cosa sia successo esattamente ai suoi genitori, ma da alcuni post si può capire che la madre è morta prematuramente a causa di una non meglio specificata malattia. Nella sua musica e nella sua voce, ha saputo trasportare tutto quel dolore e renderlo arte, riuscendo a toccare l’animo di tanti spettatori e spettatrici, e ovviamente anche della giudice Ambra Angiolini, che ha subito preso la giovane sotto la sua ala, e ha confessato di essersi “accordata con il suo dolore”. La sua è una storia di resistenza e salvezza attraverso la musica e la canzone, che oggi sono gli strumenti attraverso cui Angelica riesce a esprimere ciò che prova, e che sarebbe impossibile da dire o da raccontare in altro modo. Ma la sua è una storia incredibile fin dall’inizio, cioè dalla nascita, che è stata un altro evento eccezionale: un parto quadrigemellare avvenuto grazie a un cesareo straordinario avvenuto presso la clinica San Eugenio della Capitale. Angelica Bove ha dunque tre fratelli gemelli, due femmine – Silvia e Aurora – e un maschio – Michelangelo -, oltre a un quarto fratello maggiore di quattro anni, Davide. La nuova star emergente della diciassettesima edizione di X Factor è nata a Roma nel 2003, e prima di arrivare sull’ambito palco di Sky ha lavorato come cameriera e come operaia. La sua fama precorre però le sue apparizioni televisive delle ultime settimane: infatti, Angelica Bove è già tempo molto nota sui social, e in particolare su TikTok, dove ha oltre 347.000 follower e fan della sua voce. La ragazza è un vero e proprio talento naturale, non avendo mai preso lezioni di canto e avendo affinato la propria tecnica unicamente cantando sotto la doccia, come lei stessa ha raccontato. Per concludere, sulla sua vita privata sappiamo anche che è fidanzata con un ragazzo di nome Sebastiano, a cui sta assieme da diversi anni.

