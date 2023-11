Lady Gaga e Bradley Cooper stanno insieme? Segreto svelato

I fan si chiedono, a distanza di anni dal successo di A Star is Born, se Lady Gaga e Bradley Cooper stanno insieme: la risposta

Dal 2018, anno dello straordinario successo di A Star is Born, puntualmente si rincorrono i rumours su una presunta relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonisti del film nei panni di Ally e Jackson. Effettivamente i due hanno dimostrato sullo schermo un feeling incredibile, tra i segreti dello straordinario successo della pellicola, e anche in pubblico sono apparsi sempre molto uniti e in sintonia, ma in realtà non c’è mai stato nulla tra i due artisti. Fin da subito, questi rumours non hanno trovato conferme e dopo un po’ sono iniziate ad arrivare anche le smentite dei diretti interessati, doverose dopo tanto chiacchiericcio. L’intesa tra Lady Gaga e Bradley Cooper è stata, dunque, semplicemente professionale: i due non stanno insieme e non lo sono mai stati, c’è molto affetto tra loro, questo lo hanno dimostrato a più riprese, ma nulla di più.

Uno dei momenti scatenanti di queste voci risale, sicuramente, alla cerimonia degli Oscar, nel 2019, quando Lady Gaga e Bradley Cooper si sono esibiti nell’iconica Shallow, brano appartenente alla colonna sonora di A Star is Born, capace di vincere la statuetta in quell’edizione. Quell’esibizione ha colpito moltissimo gli spettatori e ha dimostrato il grande feeling tra i due protagonisti del film, che hanno restituito tutta l’intensità del brano nella loro performance. Dopo un po’, Bradley Cooper ha finito la sua relazione con Irina Shayk e questo ha ulteriormente spinto le sirene del gossip, facendo pensare a una relazione tra l’attore e Lady Gaga. Dopo un po’, però, lo stesso interprete di Jackson Maine ha raccontato come quella performance agli Oscar è stata volutamente equivoca, perché l’intenzione dei due artisti era quella di ricreare il clima del film, di far percepire la passione che ha legato Ally e Jackson e c’è da dire che Bradley Cooper e Lady Gaga hanno raggiunto l’obiettivo, finendo a lungo al centro del gossip.

Bradley Cooper fidanzata

Al tempo di A Star is Born, Bradley Cooper era fidanzato con la modella Irina Shayk, con cui l’attore ha anche avito una figlia. Come raccontato, il loro amore è giunto a termine, ma non ha di certo abbandonato le pagine del gossip. Ad oggi non è ufficialmente nota la situazione sentimentale di Bradley Cooper: secondo diverse fonti il protagonista di Una notte da leoni starebbe frequentando la modella Gigi Hadid, i due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni ma non sono mai usciti allo scoperto. Tuttavia, l’interprete di Jackson Maine in A Star is Born è stato fotografato, di recente, anche con la sua ex Irina Shayk, con cui ha anche passato le vacanze. Per molti potrebbe esserci un ritorno di fiamma, per altri invece i due si rivedono solo per la figlia, ad ogni modo anche questo è un capitolo che per molti non è definitivamente chiuso, anche perché oltreoceano in tanti giurano che nel cuore di Bradley Cooper c’è ancora Irina. Di certo, non c’è alcun legame sentimentale con Lady Gaga, al contrario di quanto molti hanno pensato.

Copyright Image: ABContents