Sfera Ebbasta nuovo album X2VR perché si chiama così e feat

Il nuovo album di Sfera Ebbasta perché si chiama X2VR, i feat con diversi cantanti e il significato delle canzoni

Come un fulmine a ciel sereno, Sfera Ebbasta è tornato e lo ha fatto col suo solito stile inconfondibile. Nella notte di venerdì 17 novembre il rapper ha rilasciato X2VR, sequel di XDVR, album d’esordio dell’artista che è rimasto nel cuore dei fan. Da anni gli ascoltatori chiedevano un ritorno alle origini di Sfera Ebbasta e, dopo altri tre album di assoluto successo, il rapper è andato a recuperare quel mitico primo lavoro, rilasciando un sequel degno di nota. Come facilmente preannunciato, gli ascoltatori hanno immediatamente preso d’assalto il cd su tutte le piattaforme d’ascolto, andando a scovare tutti i featuring presenti, che non sono stati annunciati nella tracklist. All’interno di X2VR troviamo il meglio della scena rap italiana, con una serie di artisti che hanno affiancato Sfera Ebbasta in questo nuovo progetto.

La prima artista che si trova in X2VR è Anna, sempre più al centro della scena rap e protagonista della seconda traccia dell’album: Ciao Bella. G63, terzo pezzo dell’album, accoglie due dei principali rapper del momento: Lazza e Shiva. Non è la prima volta che Sfera Ebbasta collabora con i due artisti e tra le ultime avventure insieme spicca sicuramente quella nell’ultimo cd di Drillionaire, 10, dove Sfera ha condiviso con Lazza la title track 10, e con Shiva 90 Special. Andando avanti in X2VR troviamo, alla traccia numero 5, l’altra voce femminile di questo album, Elodie, protagonista di Anche Stasera. Questa è sicuramente una delle collaborazioni più sorprendenti e interessanti dell’album, così come di spicco è il featuring con Tedua, reduce da un 2023 pazzesco con La Divina Commedia, il suo ultimo album, e il tour che sta spopolando in questi giorni. Tedua e Sfera Ebbasta hanno collaborato già nell’album del primo, in Hoe, e in molti altri brani del passato e ora Momenti no segna un nuovo capitolo della loro collaborazione.

Spazio a Tony Effe e Tha Sup in 3uphon, per uno dei featuring più amati dal pubblico, mentre alla traccia numero 10, dal titolo Gol, troviamo uno dei carichi da 90 della scena rap, Guè, presente anche come ispirazione nell’album con i Club Dogo e la loro Vida Loca, ripresa da Sfera Ebbasta nel suo nuovo disco. Paky è protagonista di Complicato, mentre Geolier, Simba La Rue e Baby Gang accompagnano il rapper di Cinisello in Calcolatrici. Infine, a chiudere il lungo elenco di featuring di X2VR troviamo un altro gigante della scena rap, Marracash, protagonista di 15 piani. Questa, dunque, la lunga lista di artisti presenti nel nuovo album di Sfera Ebbasta, destinato a dominare a lungo la scena.

Sfera Ebbasta nuovo album x2vr perché si chiama così

Nell’introduzione abbiamo accennato alla genesi di X2VR nuovo album di Sfera Ebbasta, rispondendo parzialmente a una delle domande più gettonate degli utenti: cosa significa il titolo del disco di Sfera Ebbasta? Il nome riconduce, come anticipato, alle radici del rapper di Cinisello e riprende XDVR, primo album dell’artista, che si legge “Per Davvero”. Il 2 al posta della “D” indica che X2VR è il sequel di XDVR, col titolo che, in lettura, rimane sostanzialmente invariato. L’uscita di XDVR risale a ormai 8 anni fa: il disco d’esordio di Sfera Ebbasta, realizzato insieme a Charlie Charles, è una pietra miliare della storia della trap in Italia, un album capace di tracciare la strada per un genere intero. XDVR è riuscito a ottenere ben due certificazioni di disco di platino e, curiosamente, contiene le collaborazioni con due artisti che oggi, 8 anni dopo, sono ancora la fianco di Sfera Abbasta: Tedua, che insieme a Izi è stato nel featuring di Mercedes Nero, e Marracash, presente dell’edizione deluxe nel brano XDVRMX.

XDVR è stato il trampolino di lancio di Sfera Ebbasta, che dopo questo album si è costruito una carriera strepitosa, diventando una star internazionale. X2VR, come detto, è il quinto album della sua carriera, e segue Sfera Ebbasta, Rockstar e Famoso, capaci di ottenere, rispettivamente, 3, 7 e 5 certificazioni di platino, raggiungendo sempre la vetta della classifica italiana. X2VR, ora, sa tanto di chiusura di un cerchio per Sfera Ebbasta, in attesa di volare verso vette ancora inesplorate.

