Sara Croce chi è e perché e famosa

Sara Croce, 25 anni, è stata quarta classificata a Miss Italia 2017, Madre Natura di Ciao Darwin, Bonas di Avanti un Altro e concorrente di Ballando con le Stelle 2023: è famosa su Instagram

Quando l’hanno vista come concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Luca Favilla (potete scoprire chi è a questo link), Sara Croce non era ancora così famosa come oggi. Alta 1.78 m, capelli biondi e occhi azzurri ha iniziato già a 16 anni la sua carriera come modella senza però approdare in questa fase della sua carriera in televisione. Nata a Garlasco, in provincia di Pavia, il 4 giugno 1998 sotto il segno dei Gemelli si è trasferita a Milano solo dopo il diploma in un istituto tecnico. Continua così la sua carriera da modella e oltre a spot pubblicitari, riesce a conquistare il suo primo ruolo importante in tv. Nel 2021 lei è la Bonas di Avanti Un Altro, ruolo che lascia l’anno dopo a Sophie Codegoni. Detto addio al programma di Paolo Bonolis è diventata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show per poi approdare a Ballando con le Stelle. In realtà era già stata nei programmi del conduttore ex di Sonia Bruganelli perché è stata Madre Natura di una puntata di Ciao Darwin del 2019, più precisamente quella del 19 aprile dell’ottava edizione della trasmissione che vede protagonista anche Luca Laurenti. Non sui canali Rai perché all’epoca era solo trasmesso in streaming sui canali Rai della kermess, Sara Croce ha partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi al quarto posto. Quell’edizione del concorso di bellezza è stata vinta da Alice Rachele Arlanch, oggi nel programma della regione Trentino Bianco e Nero. Tra l’altro nella stessa annata di Miss Italia c’era anche Samira Lui, arrivata terza e diventata poi professoressa a L’Eredità, ex concorrente di Tale e Quale Show e Grande Fratello 2023.

Sara Croce perché è famosa: da Miss Italia al boom Instagram

Questa è la carriera di Sara Croce, per il gossip invece Sara Croce è famosa per la vicenda fidanzato magnate Hormoz Vasfi di 56 anni. Quest’ultimo aveva portato in tribunale la ragazza e in solido sua madre nell’ottobre 2020 per un risarcimento che superava il milione di euro. Il motivo era dettato dal fatto che secondo il petroliere, la ragazza aveva finto di provare dei veri sentimenti per lui e in realtà lo aveva raggirato economicamente. La cifra richiesta era la somma di viaggi, cene, shopping, regali di lusso e tante altre spese sostenute da Hormoz Vasfi per compiacere la fidanzata e la mamma. Alla fine la vicenda si è conclusa con un nulla di fatto perché lo stesso miliardario ha ritirato la denuncia. In seguito Sara Croce è diventata famosa per il gossip anche per essere stata con Andrea Damante dopo la prima rottura con Giulia De Lellis. I due si conobbero su Instagram ma la storia svanì come una bolla di sapone. L’ultimo fidanzato di Sara Croce è il calciatore Gianmarco Fiory, 33 anni, di ruolo portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus e con una grande esperienza nelle serie minori. I detrattori se ne facciano una ragione, in realtà Sara Croce è famosa perché è un influencer con ben 1 milione di followers su Instagram.

