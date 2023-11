Teo Mammucari figlia quanti anni ha e chi è la madre

Teo Mammucari ha una figlia di nome Julia oggi quasi maggiorenne avuta con l’ex velina bionda di Striscia la Notizia Thais Wiggers

Teo Mammucari attualmente non è sposato e si vocifera che la sua attuale compagna sia un maresciallo ordinario dei Carabinieri di 30 anni più giovane di lui conosciuta a Bologna mentre passeggiava per strada. In passato però nella sua vita privata c’è stata la madre di sua figlia Julia, oggi adolescente, che frequenta il secondo anno di Liceo Artistico e vive a Milano. La ex fidanzata del concorrente di Ballando con le Stelle 2023 è Thais Wiggers, storica velina bionda di Striscia la Notizia in coppia con Melissa Satta e che oggi ha 38 anni. La loro storia fu sotto gli occhi di tutti perché all’apice della popolarità della modella quando era protagonista del tg satirico. Si sono fidanzati nel 2007 e sono andati subito a convivere a Roma, dopo un anno è nata Julia il 3 giugno 2008 sotto il segno dei Gemelli. Si conoscevano da poco e gli equilibri di coppia erano talmente precari che una volta che sono stati messi a confronto i loro caratteri è arrivata la rottura per incompatibilità. All’inizio i rapporti tra Teo Mammucari e la madre di sua figlia erano pessimi a tal punto che Thais tornò in Brasile con la bambina e l’ex conduttore de Le Iene in diverse interviste parlava dell’impossibilità di poterla vedere con una distanza intercontinentale di mezzo. Thaiss è poi ritornata in Italia, oggi vive a Milano e fa l’influencer e i rapporti con il comico sono tornati ottimi. Su Instagram anche se rari ci sono scatti di loro tre insieme e lo stesso Mammucari non può che spendere belle parole per l’amore che prova per sua figlia che spesso posta su Instagram. Virale infatti è diventato un video in cui lui suona la chitarra e lei canta che potrebbe lasciar presagire la voglia della ragazza di fare da grande la cantante. Spesso Teo ha parlato del rapporto con Julia dicendo che pur essendo molto legato come tutti i genitori cerca di non opprimerla con doveri o consigli non richiesti e la lascia libera di fare ciò che vuole. Nello specifico anche lo scorso anno quando lei ha confessato di avere un fidanzato, seppur piccola.

Thais Wiggers chi è la madre della figlia di Teo Mammucari

Nata Florianopolis, capitale dello stato di Santa Caterina in Brasile, Thais Wiggers è oggi solo in parte lontano dal mondo dello spettacolo. Visitando il suo profilo Instagram si intuisce come di professione faccia l’influencer con i suoi 160 mila followers, continua anche come modella e volto di spot pubblicitario come quello di Acqua e Sapone e spesso nelle sue sponsorizzate sui social posa insieme a sua figlia. Nata il 24 ottobre 1985 il suo segno zodiacale è quello dello Scorpione e già a 14 anni lascia il Brasile per intraprendere una carriera nel campo della moda grazie alla sua altezza di 1.75 m. Nel 2000 arriva in Italia e dopo una parentesi a Miami quattro anni dopo è di nuovo a Milano dove prende parte allo spot della TIM. Inoltre posa anche per altri brand ma nel 2005 arriva la svolta, cambia colore di capelli e si fa bionda proprio per essere velina di Striscia la Notizia in coppia con Melissa Satta fino al 2008. Come conduttrice è stata al fianco di Pierluigi Pardo su GXT per la trasmissione American Gladiators. Tra i suoi amori oltre a Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia, c’è stato l’ex Iena Paul Baccaglini con cui si è lasciata nel 2018 dopo dieci anni di relazione e Filippo Pisani D’Arcano, imprenditore nel campo delle scarpe che non si sa se sia ancora il suo attuale compagno.

