Grande Fratello Mirko e Perla sempre più vicini: i fuorionda non mentono

Sono bastati sette giorni per Mirko e Perla che sono sempre più vicino ad un ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello: fuorionda lampanti

Chi si aspettava che tra Mirko e Perla tornasse l’amore dopo la rottura a Temptation Island e l’ingresso della Vatiero al Grande Fratello può iniziare a gioire. Dopo sette giorni dall’arrivo della salernitana, i segnali di una possibile riconciliazione tra i due, con buona pace di Greta Rossetti ex tentatrice legata a Mirko, sono sempre più evidenti. Sui social sono tanti i video e gli indizi che lasciano pensare che i due possano ritrovare l’amore ma ieri sera 20 novembre al Grande Fratello alcuni fuorionda hanno fatto chiarezza sul futuro della coppia. A metterci lo zampino è stata ovviamente la produzione del reality così come Alfonso Signorini che anche nella puntata di ieri sera del GF ha spinto sui sentimenti che ci sono ancora tra i due. Dopo aver inserito Angelica in una dinamica che però non sembra impensierire i fan della coppia, Mirko e Perla si sono rivisti in una clip che li ha emozionati e tra un blocco e l’altro hanno iniziato a confrontarsi. A fare il primo passo è stato il rietino che per la prima volta si è scusato con la sua ex perché all’epoca di Temptation Island ha sbagliato a non aver tutelato cinque anni della loro relazione in particolare nei modi in cui si è espresso. Un’ammissione di colpa che non è stato l’unico tassello che fa pensare al ritorno tanto atteso tra Mirko e Perla. Sempre durante la puntata in alcuni fuorionda l’imprenditore ha praticamente detto che non si è mai fatto condizionare e non ha intenzione di farlo ora a causa di comportamenti adolescenziali da parte di Greta. Inoltre è stato netto dicendo che non supplica nessuno e che se la fidanzata vuole mandarlo a quel paese, può farlo.

Grande Fratello Mirko e Perla: le mosse social di Greta e del fratello di Mirko

Le parole pronunciate sono state dette proprio a Greta. A scatenare la reazione di Mirko è stato un like di Greta che ha apprezzato un post che attaccava il suo ragazzo. Dopo che Alfonso Signorini gli ha mostrato quanto accaduto, l’ex concorrente di Temptation Island ha anche parlato con Ciro della possibilità di poter dire a Greta che tra loro è finita ma che forse farlo in confessionale non gli sembrava il caso. Non si sa se proprio queste parole abbiano portato alle reazioni social avvenute proprio durante la notte ma anche da questo punto di vista sono arrivati altri segnali chiari. Il fratello di Mirko che gestisce i social del gieffino ha deciso di non seguire più Greta con il profilo di quello che almeno per ora è ancora il suo fidanzato. Infine proprio durante la notte un altro gesto fuorionda ha emozionato i fan della coppia: Perla dice di avere freddo e subito Mirko si toglie la giacca e le copre le spalle. I perletti, questo il nome del fandom che spera nel ritorno della coppia, crede fermamente che tra i due l’amore c’è sempre. C’è chi invece ritiene che in realtà i due non si siano mai lasciati e che la loro presenza nella casa del Grande Fratello è solo parte di una strategia nata ai tempi di Temptation Island.

