Un professore cosa è successo in ospedale

Il tema centrale di Un professore che ritorna come un mantra nella seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman, il segreto che ha intrigato maggiormente il pubblico di Rai 1 durante la trasmissione della prima stagione, è alla base del rapporto tra Dante e Anita perché svela il motivo per cui i due si conoscono. Riguarda cosa è successo in ospedale in una tragica notte di 18 anni prima e coinvolge anche Simone (Nicolas Maupas). Nel corso dei 12 episodi dello show di Rai 1, disponibili alla visione in streaming sulla piattaforma RaiPlay, questi retroscena vengono svelati un poco alla volta, alimentando l’interesse, i sospetti e le ipotesi del pubblico. Dante e Anita si sono infatti conosciuti diversi anni prima degli eventi narrati della serie, una notte in ospedale, ma quando si ritrovano per la prima volta, nel corso del secondo episodio, il professore chiede alla donna di non fare parola con Manuel dei motivi per cui si conoscono. Gradualmente, però, la verità inizia a emergere. Attraverso alcuni flashback si scopre infatti che Manuel e Simone si sarebbero a loro volta già conosciuti, anche se erano molto piccoli e non ne possono avere memoria: i due ragazzi sarebbero stati vicini di letto all’ospedale, la notte che i loro genitori si conobbero. Rivelazioni che lasciano la porta aperta, però, ad altri interrogativi: perché i due ragazzi erano stati ricoverati? Cosa è successo in seguito?Con il prosieguo degli episodi, Simone arriva a trovare una foto in cui vede suo padre con in braccio un altro bambino, Jacopo, che subito interpreta come un figlio avuto da una relazione extraconiugale. Un’ipotesi perfettamente plausibile, visto il carattere e il fascino del professore, ma che finisce ovviamente per peggiore il già complicato rapporto tra i due personaggi.

Dante spiega al ragazzo che le cose non stanno come sembra, ma non riesce a dirgli tutta la verità. Nel frattempo, sarà Anita a svelare a suo figlio Manuel un dettaglio importante della storia: il bambino che Dante ha in braccio nella foto è effettivamente un altro figlio del professore, ma non è nato da un’amante. Jacopo era infatti il fratello gemello di Simone, morto piccolissimo per un motivo che la donna inizialmente non rivela. Sebbene abbai chiesto a Manuel di non farne parola con Simone, il ragazzo non riesce a tenere per sé il segreto, e la verità sconvolge il figlio di Dante. Successivamente, dopo aver assunto degli stupefacenti, Simone si mette alla guida della sua moto ma ha un incidente che lo porta sul subito in pericolo di vita. L’evento, pur risolvendosi in maniera non tragica, colpisce nel profondo Dante, che al risveglio del figlio decide di rivelargli la verità su Jacopo e su quella notte in ospedale. Era infatti il gemello di Simone a trovarsi nel lettino accanto a Manuel in ospedale, la notte in cui Dante e Anita si conobbero. Jacopo si era ammalato di meningite, ed era stato portato di urgenza in ospedale, ma per lui non c’era stato nulla da fare. La morte del figlio aveva traumatizzato profondamente il professore, che infatti aveva tenuto tutte le foto del bambino in un posto segreto, e non aveva più fatto parola con nessuno di quella storia, nemmeno con Simone. Gli eventi del finale di Un professore, però, hanno costretto il protagonista della serie a venire finalmente a patti con il suo drammatico passato.

