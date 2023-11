Corpo di ballo Ciao Darwin 9: chi è la ballerina bionda Federica Morello

La prima donna del corpo di ballo di Ciao Darwin 9 Giovanni 8.7 si chiama Federica Morello: età, Instagram e curriculum

Volti noti dello spettacolo hanno vestito questo ruolo, una su tutte è Ilaria Spada. Oggi nel corpo di ballo di Ciao Darwin 9 Giovanni 8.7 la ballerina bionda è Federica Morello, detta anche primadonna perché sfila prima dell’ingresso di Paolo Bonolis e dopo le fantastiche ballerine del cast del programma cult di Canale 5. Inoltre la bionda e la mora di questa edizione compaiono come di consueto nella sfilata maschile accompagnando i concorrenti che si sono prestati a questo importante momento dello show. Nata il 26 luglio 1995 sotto il segno del Leone, Federica Morello è nata a Sanremo ed è quindi di origini liguri tra l’altro il noto capoluogo sede del Festival della canzone italiana resta la città in cui vive nonostante faccia spesso spola tra Milano e Roma. Ha studiato al Liceo Socio Psico Pedagogico del suo paese d’origine e in seguito si è laureata in Scienze dell’Educazione Primaria, titolo di studio che le ha permesso di fare la maestra della scuola primaria presso il comune di Villa Vigo.

Federica Morello instagram

Data la sua bellezza la ballerina bionda del corpo di ballo di Ciao Darwin 9 ha provato a partecipare a Miss Italia e per un soffio non ha vinto la fascia di Miss Liguria e Miss Eleganza Liguria nel 2015. In seguito ha fatto il lavoro di hostess girando non solo l’Italia in particolare Milano e altri luoghi di un certo livello ma anche la Costa Azzurra probabilmente agevolata dalle sue origini sanremesi. Dopo aver fatto una grandissima esperienza nel settore Federica Morello ha scelto di aprire una sua personale agenzia di hostess, infatti è la fondatrice della F.emme Agency che si occupa con la sua personale equipe di ragazze con un curriculum specializzato di fornire delle professioniste per eventi che fanno parte del team di Federica come riporta anche il sito ufficiale della sua agenzia. Lo scorso anno è entrata nel corpo di ballo di Ciao Darwin 9 e finalmente il programma è andato in onda e oggi appare come la ballerina bionda di uno dei cardini che ha reso iconico il format che vede alla conduzione e come autore Paolo Bonolis. Fisico prorompente, alta 1.80 m Federica Morello già su Instagram è seguitissima: il suo profilo ufficiale è @federicamorello e vanta 136 mila follower. Sui social hanno già notato l’incredibile somiglianza con Diletta Leotta e Noemi Bocchi sia per i tratti somatici per i fan che per la chirurgia estetica per gli haters. La ballerina ha come passioni le moto, la musica (nel tempo libero si diletta a fare la dj), il fitness e uno sport che è stato galeotto per la sua vita sentimentale. Federica Morello è fidanzata con Giovanni Barletta, istruttore di padel anche lui di Sanremo. Una storia d’amore solida, i due infatti compaiono spesso in eventi ufficiali insieme e stando ai social sembrano essere fidanzati da oltre un anno.

