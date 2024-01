Ballerina mora Ciao Darwin 9: chi è Noemi Pirozzi o Tokyo?

Ursula Corbero, Tokyo nella Casa di Carta, è nel cast di Ciao Darwin 9 come ballerina mora? Risponde Noemi Pirozzi

Mora, occhi neri e conturbanti, capello corto e fisico mozzafiato, la ballerina mora di Ciao Darwin che balla insieme alla bionda, ovvero chiamata primadonna, è diventata un caso internazionale. Il suo bel volto è quello che vediamo nella Casa di Carta nel ruolo di Tokyo. Ma come è possibile che una star di livello mondiale, un’attrice spagnola, la ritroviamo nel cast di Ciao Darwin 9 in Italia? E infatti la risposta è semplice: sono due sosia, perché l’una non è l’altra. L’incredibile somiglianza è davvero sconcertante e anche l’occhio più attento si sarebbe confuso. A scanso di ogni equivoco Noemi Pirozzi di Ciao Darwin 9 è la ballerina mora del corpo di ballo. Su Instagram è @noe_pirozzi, la primadonna è di origini napoletane, è nata infatti a Qualiano in provincia ed ha 22 anni di età. Fin dall’adolescenza ha coltivato la sua passione per la danza moderna di pari passo con la passerella, ha infatti sfilato fin da giovanissima e oggi è modella e ballerina. Ha cercato di sfondare nel mondo dello spettacolo non appena maggiorenne, infatti nel 2022 è stata eletta Miss Campania e si è laureata finalista non vincendo però il titolo di Miss Italia che, piccola curiosità, quell’anno andò a Lavinia Abate che si è ritrovata in una puntata di Ciao Darwin come caposquadra delle teen. Non è tornata però a casa con le mani vuote, infatti è stata eletta Miss Givova.

Ciao Darwin Noemi Pirozzi chi è Instagram

Prima di approdare nel corpo di ballo di Ciao Darwin 9 da mora insieme alla bionda Federica Morello , ha partecipato a I Fatti Vostri. La sosia di Ursula Corbero, Tokyo nella Casa di Carta, non risulta fidanzata. Ha raccontato molto della sua vita privata nella kermesse di bellezza, ha infatti spiegato di essere stata molto triste quando ha saputo che i genitori si erano separati. Sul web ci sono tantissimi video che ripercorrono il suo percorso a Miss Italia. Quest’anno è stata ospite delle selezioni di Miss Miluna Campania, come testimonial di quanto questo concorso possa essere foriero di successi in carriera. La ballerina ha danzato sulle note di Mambo Italiano come omaggio a Sofia Loren riproponendo quella stessa esibizione che le ha fatto valere il titolo di Miss Givova.

