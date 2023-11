Amici 23 perché Matthew non c’è: il lutto inaspettato

Matthew di Amici 2023 assente nella puntata di domenica 26 novembre: il motivo è davvero triste

Un duro addio quello di Matthew di Amici 23 che è assente nel daytime di domenica 26 novembre a causa di un lutto personale molto forte. Chiariamo che non è il fidanzato di Mew ad essere morto, come invece molte fake news hanno voluto far credere specialmente sui social per attirare l’attenzione, ma una persona che gli è particolarmente cara. In realtà si è pensato subito all’eliminazione, ipotesi anche con un fondo di verità perché il cantante passato da Rudy Zerbi a Anna Pettinelli è risultato penultimo nella classifica di gradimento stilata nel corso del pomeridiano dai suoi colleghi di percorso. La rabbia per il biondo 23enne è stata davvero molto forte calcolando che Holy Francisco, allievo che sembrava potesse essere il vero candidato ad uscire dalla scuola di Maria De Filippi, ha ricevuto un 7 che gli ha alzato di botto la media portando così Matthew a scendere al penultimo posto. Un accordo che non è affatto piaciuto al cantante di Fammi che già stava vivendo una settimana davvero complicata. Infatti proprio qualche giorno prima aveva ipotizzato la possibilità di cambiare maestro perché non sentiva più la fiducia di Rudy Zerbi. Lo stesso conduttore e autore si è presentato a sorpresa in casetta cogliendo subito l’occasione e spiegando per lui la fiducia è fondamentale e se da una parte o dall’altra si mette in dubbio è giusto cambiare. Per questo ha deciso di ritirare la maglia con la speranza che il ragazzo fosse accolto da Anna Pettinelli. La speaker radiofonica non ci ha pensato su due volte, considerando anche le difficoltà che sta affrontando in questi primi mesi con i suoi allievi, e ha accolto in squadra Matthew. Proprio per questo la presenza del 23enne oggi ad Amici 2023 era decisamente attesa perché sarebbe stato il suo debutto ufficiale in una nuova squadra.

Amici 23 Matthew assente alle registrazioni: perché non c’è

Una puntata davvero importante perché Rudy Zerbi ha deciso di mandare in sfida i cantanti che si erano piazzati negli ultimi tre posti perché consapevole del fatto che le votazioni erano state in un certo modo influenzate dai rapporti di amicizia tra gli allievi. Per questo Matthew avrebbe dovuto sostenere una nuova sfida così come fatto settimana scorsa. Del resto era diventata virale la reazione del fidanzato di Mew che aveva inveito contro i colleghi utilizzando degli epiteti molto forti prendendo a calci le sedie ed è uscito dal dormitorio. Non è questo però il motivo perché Matthew non c’è oggi 26 novembre ad Amici, il cantante è assente per un lutto che ha colpito la sua famiglia. Il ragazzo ha perso l’amata nonna e così non ha partecipato alle registrazioni per tornare a casa e darle l’ultimo saluto. La notizia è stata confermata dalla sorella del cantante, Marta Rota, su Instagram che ha così messo a tacere le ipotesi di eliminazione o di abbandono da parte di Matthew. La sua assenza si è fatta notare soprattutto per le dinamiche del programma e per il mancato confronto con Holy Francisco, accusato dallo stesso allievo di aver manipolato i voti portandolo agli ultimi posti. Uno scontro di due cantanti della stessa squadra, quella di Anna Pettinelli, che potrebbe animare le prossime puntate.

