Il Castello delle Cerimonie si può visitare e come farlo

Non c’è italiano che per divertimento o fanatismo non abbia visto almeno una volta nella sua vita una puntata de Il Castello delle Cerimonie su Real Time. Per chi non lo sapesse il vero nome della struttura che si vede in tv è l’Hotel La Sonrisa e si trova a Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli. La location dei matrimoni napoletani più virali sui social è reale e davvero si svolgono le cerimonie non solo che si vedono sul piccolo schermo ma anche fuori dalle telecamere. Ormai è da quasi un secolo che la famiglia Polese organizza eventi nella tenuta di famiglia, ben prima di sbarcare su Real Time. Capostipite è stato il celebre Don Antonio, il boss delle cerimonie che dopo la sua morte ha passato il testimone a sua figlia, Donna Imma, affiancata da suo marito Matteo Giordano che tra l’altro nel programma di Real Time è il direttore che contratta con gli sposi dettagli e costi dell’evento. Nulla vieterebbe di pensare, almeno per chi pensava che la struttura fosse solo un set, che si può visitare il Castello delle Cerimonie recandosi a Sant’Antonio Abate dove si trova la location di uno degli show di punta del canale 31 del digitale terrestre. È in parte vero ciò che si immagina. Il Castello delle Cerimonie si può visitare ma non ufficialmente, al momento. Non c’è infatti un costo di ingresso e non esiste una procedura come fosse un museo per intenderci anche perché la location funziona h24 non solo per eventi ma anche perché funge da albergo. Il personale è sempre presente è impegnato con il lavoro. Inoltre c’è anche la questione relativa alla privacy per ospiti che mal digerirebbero durante il loro soggiorno frotte di turisti pronti a scattare foto e girare per l’hotel ammirando il ritratto di Don Antonio, la Sala Reale e il famoso cancello da cui fanno ingresso sposi, carrozze e elicotteri.

Castello delle Cerimonie come vederlo

È nota però la gentilezza e la disponibilità da parte dell’intero cast de Il Castello delle Cerimonie che spesso hanno accontentato le richieste da parte dei fan di poter entrare per vedere finalmente la famosa struttura dal vivo. Donna Imma e Matteo non si sono mai tirati indietro con coloro che seguono la trasmissione e c’è anche una testimonianza su TripAdvisor a confermarlo. Una fan del programma, con la sua famiglia, pur non avendo pernottato in una stanza de La Sonrisa è entrata ed è stata accolta con gentilezza da tutto il personale. Inoltre è riuscita anche a farsi una foto con Matteo e suo figlio Antonio. Del resto proprio questa genuinità è sempre stata alla base del successo alberghiero e successivamente televisivo della famiglia con Real Time che è riuscita a trasmettere anche nel programma l’hospitality tipica napoletana. C’è in realtà anche una piccola curiosità su se si può visitare il Castello delle Cerimonie, in passato sono stati organizzati pullman per andare a conoscere Don Antonio Polese e la struttura, in particolare accadde nel 2016 che un’agenzia turistica di Gaeta organizzò un pullman a pagamento per portare chi decideva di prenotare questa iniziativa ad entrare davvero nel cancello del Grand Hotel La Sonrisa.

