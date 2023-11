Terra Amara Demir e Fikret sono fratelli: uno però non può sopravvivere

Anticipazioni Terra Amara Demir e Fikret sono fratelli da parte di padre ma il segreto svelato sul nipote di Fekeli porta alla morte del protagonista

Grazie alle puntate turche di Terra Amara sappiamo che Demir e Fikret sono fratelli da parte di padre ma sono legati da una tragica profezia che impedisce a uno delle due colonne portanti della soap di sopravvivere. Tra l’altro il segreto non è tanto che il marito di Zuleyha e l’innamorato di Mujgan siano figli entrambi di Adnan Yaman ma quante menzogne siano state raccontate al personaggio di Furkan Palali. Fikret ha sempre creduto che il ricco e potente proprietario terriero Adnan abbia violentato sua madre che era al servizio presso la tenuta degli Yaman. Per questo distruggendo la tomba dell’imprenditore agricolo aveva giurato sulle sue ossa di voler vendicare questo scempio che aveva vissuto la sua genitrice. Sarà però Zuleyha che non convinta del racconto e perché suo marito aveva sempre parlato con orgoglio di suo padre nonostante qualche errore, come quello di tradire sua madre, a svuotare il vaso di Pandora sulla grossa bugia raccontata a Fikret. A rivelare ciò che tutti i telespettatori della soap turca attendevano da tempo è Esma che non solo conferma che in Terra Amara Fikret e Demir sono fratelli ma anche che la madre del personaggio, portato in scena dall’attore Furkan Palali, non è mai stata violentata. La donna era in realtà l’amante di Adnan Yaman e quando scoprì di essere incinta fece finta che il bambino che aspettava era di suo marito, ovvero Musa fratello di Fekeli. A causa di una trasfusione di sangue che Fikret da bambino ha dovuto sostenere, Musa scoprì suo malgrado di non essere il suo padre biologico e così cacciò di casa sia il piccolo che sua moglie.

LEGGI ANCHE: Fikret Terra Amara fidanzato con Demet: è stato il primo!

Terra Amara chi è la madre di Fikret

Così la donna, che non apparirà mai durante le puntate di Terra Amara, tornò a villa Yaman per avere l’aiuto di Adnan e rivelandogli che Fikret era suo figlio. Il proprietario terriero, che all’epoca aveva già avuto Demir, non voleva sapere di niente di questo suo figlio illegittimo e anche lui cacciò sia il piccolo Fikret che sua madre davanti all’unica testimone a conoscenza del segreto, Esma. È però troppo tardi, la profezia fatta da un’anziana cartomante ad un giovane Adnan Yaman dovrà per forza compiersi. Uno dei suoi figli, in questo caso i fratelli Demir e Fikret, dovrà morire perché entrambi non possono restare in vita. Infatti l’odio del nipote di Fekeli nei confronti della sua famiglia biologica è troppo forte e radicato anche dopo essere venuto a conoscenza della sua verità sulla sua mamma e così avrà intenzione di portare a tutti i costi a compimento il suo piano di attentato per porre fine alla vita del suo fratellastro. Stando alle anticipazioni di Terra Amara che arrivano dalla Turchia però Demir muore ma non per mano di Fikret, chi lo uccide è in realtà Abdul Kadir con la complicità di Betul che manderanno a fuoco la tenuta degli Yaman per occultare il cadavere del proprietario. Il motivo era distruggerlo economicamente e prendere il suo potere in città. C’è un motivo per cui Fikret decide di non uccidere più suo fratello, il suo cuore sarà spezzato dalla morte inaspettata di Mujgan e quindi vorrà dedicarsi esclusivamente a Kerem, figlio di lei avuto con Yilmaz che vorrà adottare. La bella dottoressa di Terra Amara morirà in un incidente aereo proprio quando aveva decido di andare ad Istanbul per trascorrere qualche giorno di spensieratezza lasciando suo figlio al nonno Fekeli. In seguito anche il figlio Mujgan sarà in pericolo di vita a causa di una meningite ma Kerem non morirà, i medici lo salveranno dall’arresto cardiaco e potrà vivere in serenità con Fikret e Fekeli.

Copyright Image: ABContents