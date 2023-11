Grande Fratello Beatrice Garibaldi e il jolly giocato: la verità VIDEO

Nuovo capitolo del flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: il calabrese parla di un jolly e accusa l’attrice. La verità è un’altra

Anche ieri sera 27 novembre al Grande Fratello si è parlato del flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Una relazione chiusa ma che vive ancora tra gli alti e bassi dell’attrice e del bidello calabrese. Questa volta sembrava che tutto potesse andare tranquillamente con i due che tutto sommato vivono con tranquillità la convivenza ma durante la diretta è arrivato un nuovo argomento di discussione tra i due. Dopo aver visto una clip di Beatrice e Vittorio e della loro amicizia molto stretta con l’intenzione di creare una dinamica ben precisa su un possibile triangolo che in realtà non è per nulla reale, Giuseppe Garibaldi ha approfittato del momento per entrare a gamba tesa sulla Luzzi dicendo che durante un ballo tra i due l’attrice aveva parlato di Vittorio come un eventuale jolly da giocare dopo aver avuto una storia con lui. Un’accusa ben precisa che però Beatrice Luzzi ha subito smentito parlando di diffamazione perché in realtà non aveva mai proferito queste parole. Quanto visto ieri sera 27 novembre al Grande Fratello non è piaciuto a tanti fan dell’attrice sui social che si sono sentiti delusi dalle parole che l’attrice avrebbe detto secondo Giuseppe Garibaldi. Una puntata non facile per Eva Bonelli di Vivere perché nel blocco precedente ha dovuto anche giustificare le sue parole, queste testimoniate da un video, dove spiegava che Mirko è un buon partito e potrebbe avere di più invece che tornare con Perla, pronta secondo lei a sposarsi. Se per la coppia che è scoppiata a Temptation Island, Beatrice ha confermato tutto anche però facendo leva su quanto le ha raccontato Mirko, per quanto riguarda il presunto jolly da giocare (metafora per intendere Vittorio) le cose non sono proprio come ha raccontato Giuseppe Garibaldi.

Leggi anche: Giuseppe Garibaldi Gf lavoro dove fa il bidello

Grande Fratello Beatrice e Garibaldi: il video sul “jolly” della verità

Il video a questo link: https://x.com/mikipivot/status/1729262956108464386?t=3TWg6S_TwddjaEzLmhdJuQ&s=35

A raccontare la verità su quanto realmente accaduto tra i Beabaldi (nome usato dal fandom per supportare la coppia) ci hanno pensato i social e i tanti appassionati del Grande Fratello. Subito dopo lo scontro tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è stato pubblicato il video del dialogo avvenuto tra i due durante il famoso ballo. Per jolly l’attrice faceva riferimento alla possibilità data al calabrese dopo gli errori fatti, infatti si può chiaramente ascoltare Beatrice, palesemente alticcia, dire prima che dopo aver sbagliato due volte avrebbe potuto sbagliare una terza ma poi sentenziare: “Ho giocato il jolly, mi hai fatto giocare il jolly con te e non posso giocarne nessun altro”. Un chiaro riferimento alla possibilità e non alla persona come ha voluto intendere Giuseppe Garibaldi. Inoltre la stessa attrice ha chiuso il ragionamento dicendo di essere davvero incavolata con il calabrese per quanto fatto. Durante la diretta sono stati tanti gli utenti a chiedere con insistenza l’intervento di Rebecca Staffelli per far vedere questo video che avrebbe fatto chiarezza su quanto successo ma purtroppo anche questa volta si è scelto di non farla.

Copyright Image: ABContents