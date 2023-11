Affari tuoi è in diretta o registrato?

Il successo di Affari tuoi spinge i telespettatori a conoscere ogni dettaglio del programma condotto da Amadeus: dove si registra e la verità sulla messa in onda

Arrivato alla sua sedicesima stagione, Affari tuoi non accenna a cedere lo scettro di game show più seguito della televisione italiana. Il programma di Rai 1, tornato in tv domenica 10 settembre 2023, continua ad aver numeri di ascolti veramente eccezionali nella fascia del prime time della rete ammiraglia della Rai. Merito di un format semplice e coinvolgente, e di una conduzione che ha sempre convinto molto il pubblico, nonostante i cambi alla guida dello show effettuati in questi anni. Lanciato nel lontano 2003 dalla casa di produzione Endemol Shine Italy (autrice tralaltro di altri grandi successi della tv italiana, come il Grande Fratello, MasterChef Italia e Tale e quale show), ha visto alternarsi alla conduzione Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti, Flavio Insinna e, per una puntata speciale, anche Carlo Conti, fino al 2017. A quel punto, complice anche un brusco calo di ascolti, Affari tuoi era stato incredibilmente chiuso, e per sei anni Rai 1 ne ha dovuto fare a meno, fino a che quest’anno non si è deciso di riportarlo in auge, affidandolo alla conduzione di Amadeus, uno dei volti più importanti della Rai e già artefice del rilancio del Festival di Sanremo. In meno di tre mesi, Affari tuoi è tornato a dominare la fascia pre-serale di Rai 1 con risultati di share davvero incoraggianti, e oggi si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico italiano.

Affari tuoi è ripreso a settembre e va in onda tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle ore 20.30 alle 21.25 su Rai 1, anticipando la prima serata del canale principale della Rai. Con una simile programmazione, molto telespettatori si domandano se Affari Tuoi condotto da Amadeus è in diretta o registrato. Come accade per molti programmi di questo tipo, le puntate non vengono realizzate in diretta, ma sono precedentemente registrate e poi editate in post-produzione, prima di essere mandate in onda con le apposite pause televisive. Questo avviene perché, avendo a che fare con numerosi concorrenti non avvezzi all’esperienza televisiva, la produzione vuole avere di solito un maggiore controllo sullo show e l’opportunità eventualmente di tagliare errori o altri dettagli che non avrebbe senso mandare in onda. In più, la registrazione consente di controllare meglio la durata del programma, che si deve inserire in uno slot preciso del palinsesto di Rai 1, e pertanto deve avere una durata il più possibile standardizzata e sempre uguale. Per questi motivi, una messa in onda assolutamente live è impossibile, anche se l’obiettivo della produzione è proprio quello di non far notare la differenza tra diretta e registrazione.

Affari Tuoi dove si registra

In passato, Affari tuoi veniva registrato presso il celebre Studio 5 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma, ovvero il principale centro di registrazione dei programmi televisivi della Rai. Per questa nuova edizione del game show, tornata in tv dopo sei anni e con tante novità (conduttore compreso, come abbiamo visto), si è deciso anche di applicare un cambiamento importante al luogo dove viene registrato il programma. Oggi, infatti, le puntate di Affari tuoi sono realizzate nella location del Teatro delle Vittorie a Roma, un altro importante centro di produzione della Rai. In questo luogo sono stati registrati programmi importanti, come l’edizione del 2021 di Una pezza di Lundini (andata in onda su Rai 2) e diverse edizioni e I soliti ignoti, compresa quella attualmente in onda su Rai 1, oltre che l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest, chiamata Eurovision: Europe Shine a Light e nata come sostituto dell’evento originale, sospeso a causa della pandemia del Covid-19. Al momento non ci sono informazioni precise su quando venga registrato Affari tuoi, ma di solito le puntate vengono realizzate in giornata per essere mandate in onda alla sera su Rai 1. Per partecipare come concorrenti, c’era da compilare un form sul sito della Rai dedicato ai suoi game show, ma le selezioni si sono chiuse il 30 settembre 2023, poco dopo l’inizio della nuova edizione. Significa che, per questa stagione di Affari tuoi, il numero previsti di concorrenti è già stato raggiunto, e nei prossimi mesi tutti verranno gradualmente coinvolti nelle registrazioni delle varie puntate.

