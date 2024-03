Affari Tuoi come partecipare al gioco dei pacchi vincendo cifre blu

Vuoi vincere anche tu ad Affari Tuoi una cifra importante beffando il Dottore? Puoi partecipare al gioco dei pacchi compilando un form

Gli italiani hanno riscoperto Affari Tuoi, una nuova vita del pre serale di Rai 1 grazie al grande riscontro di ascolti. In conduzione attualmente c’è Amadeus e si può partecipare al gioco dei pacchi in maniera molto semplice e diretta. In passato il primo conduttore del programma è stato Paolo Bonolis che ha curato la versione italiana del format originale olandese Deal or No Deal. A produrre questo gioco a premi è la Endemol che lo ha venduto praticamente in tutto il mondo. La particolarità sta che in ogni nazione il game show viene strutturato sia per forma che per regolamento in base a determinate caratteristiche di gusto del pubblico. Così in Italia nasce l’idea dei pacchi per ogni regione e la scelta di poter partecipare ad Affari Tuoi tramite una selezione prima della messa in onda della puntata. Pensate che in molti format all’estero il concorrente che deve gareggiare e districarsi tra offerte del dottore (che conosce il valore dei pacchi) e sperare in una buona sorte viene selezionato nel pubblico in studio. A volte capita che in alcune versioni internazionali del preserale in onda su Raiuno con Amadeus si sfidano due aspiranti concorrenti selezionati da un sorteggio di un notaio per poter accedere poi alla fase finale che è quella che corrisponde in Italia all’apertura dei pacchi. Per poter partecipare ad Affari Tuoi il gioco dei pacchi si deve compilare un form su https://www.giocherai.it/giochistudio/nuovo_gioco/registrati.php. Se invece non si vuole seguire la procedura tramite ricerca personale e non sul link che vi abbiamo cercato noi, bisogna andare su Google, digitare la parola giocherai, cliccare sul sito Servizio Giocherai, selezionare Giochi in studio (quella con l’icona della telecamera) e poi scegliere Affari Tuoi. In questo modo vi comparirà il form da compilare con tutti i vostri dati e sarete ricontattati.

Affari Tuoi casting

Instagram Giovanna Civitillo

Dopo aver inviato la propria candidatura, per poter partecipare al gioco dei pacchi ci sono i Casting Affari Tuoi 2024 in giro per l’Italia. Basta una ricerca periodica su Google per scoprire dove si terranno le prossime selezioni e quali sono le modalità per poter accedere. A scegliere i concorrenti tra i vari candidati sono alcuni addetti dell’Endemol Shine Italia, casa di produzione del game show. La prima fase è un’intervista telefonica, dove il fortunato selezionato dopo aver compilato il form sul sito di Giocherai si presenterà parlando di se stesso e della sua famiglia. Se viene superata la prima fase, viene assegnato ad una regione. Il secondo step è un provino video registrato nelle modalità scelte dalla Endemol, test che verrà allargato al secondo componente familiare che parteciperà di concerto con il concorrente. Spesso vediamo infatti nel programma condotto da Amadeus, coppie sposate, conviventi, fratello e sorella o padre e figlio.

Copyright Image: ABContents