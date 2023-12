Ballando con le Stelle Filippo Zara chi è con i ballerini per una notte

Filippo Zara, 26 anni, è il ballerino che a Ballando con le Stelle si esibisce con i ballerini per una notte: carriera e vita privata

In molti lo hanno già riconosciuto, è Filippo Zara il ballerino nel cast di Ballando con le Stelle che di puntata in puntata, e in tutte le edizioni, compresa quella 2023, guida le coreografie dei ballerini per una notte. Appare quando inizia il programma nella sigla ogni sabato sera alle 20.30 su Raiuno, nelle clip dedicate alle prove e ovviamente poi sulla pista da ballo. Tra le sue performance più famose nell’edizione 2023 quella con Cristina D’Avena e con Maria Chiara Giannetta. In pochi sanno che Filippo Zara, 26 anni, ha vinto già ma non nel programma condotto da Milly Carlucci. Il danzatore professionista ha vinto lo scorso anno nell’edizione albanese del dancing show chiamato Dance Albania. Filippo Zara era in coppia con l’artista di origini macedoni Adelina Tahiri, un percorso davvero spumeggiante quello del maestro perché non era tra i papabili vincitori visto che nella nazione tanto amica dell’Italia ci sono tantissimi professionisti latino americani molto famosi e una tradizione di importanza alla danza notevole e maggiore rispetto al Bel Paese. Non a caso l’edizione scorsa di Dance Albania terminò in un giorno di festa, il 26 dicembre, a testimoniare il grande successo del programma che tiene incollati milioni di telespettatori. Tra le esibizioni più famose di Filippo Zara e Adelina Tahiri la rumba sulle note di Take me to the church diventata virale anche su TikTok. Il maestro di danza che si esibisce con i ballerini per una notte nel dancing show non ha mai partecipato in coppia con nessun vip a Ballando con le Stelle, almeno per il momento, anche perché è molto impegnato tra eventi, competizioni e lezioni. Il professionista si è infatti avvicinato alla disciplina di cui è grande esponente già da piccolissimo capendo che le danze sportive latino americane erano nel suo DNA oltre ad essere la sua più grande passione.

Filippo Zara vita privata

Nativo di Amelia, in provincia di Terni in Umbria, si è subito spostato a Roma per studiare all’Accademia. La capitale è la città dove vive attualmente dividendosi con il suo paese d’origine dove ha fondato una scuola di danza per adulti e bambini. Spesso si occupa anche di fare lezioni speciali e seminari alla Art of Dance Studio di Roma che fa parte della Carolyn Smith Dance Academy. Non solo è anche insegnante di latino Forum Dance Lab. Per quanto riguarda la vita privata di Filippo Zara non ha una moglie ma attualmente sembra legato sentimentalmente alla collega Elisa Brunetti con cui spesso balla in coppia e presenzia ad eventi. La ballerina è attualmente professionista ad Amici di Maria De Filippi e sostituisce spesso Francesca Tocca per le esibizioni di latino. È possibile seguire il maestro di Ballando con le Stelle che si esibisce con i ballerini per una notte su Instagram dove pubblica spesso sue esibizioni e foto della sua vita privata, in particolare di vacanze, periodi di relax tra un ballo e l’altro. Il suo profilo è @filippozara1.

