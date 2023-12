Anticipazioni Un posto al sole Lara che fine fa

Nelle prossime settimane stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole Lara sarà una mina vagante per Marina e Roberto: che fine farà la Martinelli

Un incubo che ritorna per i fan per colpa delle anticipazioni di Un Posto al Sole dall’11 al 15 dicembre e oltre si tratta del grande ritorno di Lara che si sveglierà dal coma. A Palazzo Palladini Marina e Roberto saranno realmente in preda al panico puro perché temono sostanzialmente due gravi epiloghi per il loro piano andato a finire male. La prima ipotesi che li addolora sarebbe quella della Martinelli che continuerà a ricattarli con l’asso nella manica, la possibilità di raccontare alla polizia che a colpirla con un coltello sarebbe stata Gabriella, avendo intuito che la mandante del tentato omicidio era stata la Giordano. L’altra ipotesi è invece quella che ricordandosi tutto la perfida imprenditrice riveli l’agguato alla polizia in modo che risalendo a Gabriella loro sostanzialmente rischiano il carcere. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole su che fine farà Lara ancora una volta la donna stupirà: il personaggio interpretato da Chiara Conti fingerà di voler sotterrare l’ascia di guerra informando Marina e Roberto di ricordare il tentato omicidio e di aver capito che dietro ci sono loro. La scelta però della Martinelli, ovviamente in apparenza, sarà quella di voler andare via definitivamente da Napoli per ricominciare una nuova vita all’estero. L’unica richiesta in UPAS stando agli spoiler ufficiali sarà quella di poter vedere per l’ultima volta il piccolo Tommy e per fare questo inizia ad abbordare Ida puntando sulla voglia della polacca di rivelare di essere la madre biologica del neonato. Manco a dirlo Marina e Roberto avranno il sospetto che la scelta di uscire di scena da parte di Lara sia solo strategica e che avrà in mente qualche altro astuto piano per vendicarsi.

Un posto al sole Ida e Diego

Se le anticipazioni ufficiali di Un Posto al Sole su Lara della settimana 11-15 dicembre finiscono qui, ci sono degli spoiler davvero interessanti e concreti seppur non verificati. La reale intenzione di Lara è quella di rapire il piccolo Tommaso e di portarlo con sé all’estero visto che legalmente resta ancora la madre del bambino e non è nemmeno ricercata dato che è stata scagionata dalla stessa Marina dalle accuse di tentato omicidio della Giordano. Scegliendo un paese che ha una legislazione particolare ci vorrebbero anni per far sì che Roberto abbia la possibilità di riportare suo figlio in Italia raggiungendo il suo obiettivo di sottrarre il minore a Marina e suo marito. Ida potrebbe essere incosapevolmente complice rivelando a Diego di essere la madre di Tommy lasciandosi convincere dal figlio di Raffaele a farsi avanti senza più vivere nella gabbia dorata creata dai Ferri. Questa opzione renderebbe particolarmente vulnerabile la polacca che accetterebbe di vedersi da sola con Lara provando a portarla dalla sua parte e creando così il precedente di permettere alla Martinelli di poter rapire il neonato. Alla fine l’ipotesi più concreta di come andrà a finire in Un Posto al Sole la vicenda Lara Marina Roberto è quella che Ida, stanca di tutta questa situazione, scapperà con il bambino lasciando perdere le sue tracce e abbandonando il suo nuovo amore Diego per stare con suo figlio in libertà e non come da babysitter.

