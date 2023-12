Ballando con le stelle chi è uscito ieri sera 9 dicembre: classifica

Colpo di scena per l’eliminato ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle, commenti della giuria, caso tesoretto e chi sono i semifinalisti

Quarti di finale ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle per le coppie ancora in gara. Alla fine dopo ben due prove sono andati allo spareggio due coppie ma c’è stato un colpo di scena che ha ribaltato ogni pronostico. A far discutere anche l’uso del tesoretto da parte di Rossella Erra che ancora una volta è andata controcorrente spingendo in particolare una coppia ad andare avanti nel dancing show condotto da Milly Carlucci. Chi è andato allo spareggio ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle sono Sara Croce in coppia con Luca Favilla e Giovanni Terzi insieme a Giada Lini. La prima coppia ha scelto di giocarsi un posto in semifinale riproponendo un charleston sulle note di Farfalle di Sangiovanni, mentre il giornalista e la bionda ballerina hanno optato per una bachata a ritmo di Obsession degli Aventura. Chi è uscito ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle è stata la coppia Giovanni Terzi e Giada Lini che hanno ottenuto solo il 34% dei voti. Le percentuali hanno premiato Sara Croce e Luca Favilla che hanno avuto il 66%. A sorpresa però Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira decidono di utilizzare una delle due wild card alla coppia appena eliminata che così approda in semifinale con una penalità di 20 punti. Il motivo che ha spinto i due ballerini a premiare la coppia è stato il fatto che allo spareggio hanno ballato benissimo e che non sono mai stati capiti dalla giuria.

Ballando con le stelle ieri sera 9 dicembre cosa è successo

La puntata di Ballando con le stelle di ieri sera 9 dicembre si è aperta con la performance dedicata ai personaggi, ogni coppia ha dovuto interpretare su un ballo standard latino assegnato dalla produzione una determinata coppia della storia dello spettacolo. Simona Ventura e Samuel Peron si sono esibiti in una samba vestiti da Wonder Woman e Superman che gli ha permesso di ottenere un bel 8. Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno interpretato Catwoman e Batman in una rumba conquistando anche loro un 8, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando un valzer nei panni di Spiderman e Mary Jane e hanno avuto 6. Giovanni Terzi e Giada Lini hanno ottenuto 5 in un tango interpretando D’Artagnan e Milady, Sara Croce e Luca Favilla un cha cha vestiti da Eva Kant e Diabolik hanno preso 7, stesso voto di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina nei panni di Rugantino e Rosetta. Dopo questa classifica provvisoria Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale hanno redarguito la giuria per i commenti fatti che non corrispondono ai voti assegnati. Non sono mancate le repliche piccate di Selvaggia Lucarelli che si è lamentata come a causa del tesoretto di Rossella Erra sia ancora in gara il compagno della Ventura. Proprio Giovanni Terzi ha aperto la manche ufficiale con uno show dance ispirato a Frankenstein Junior che ha convinto in parte e ovviamente non Guillermo Mariotto sempre molto severo nei giudizi nei confronti della coppia. Alla fine sono 27 i punti ottenuti che sommati ai 5 della prova precedente fanno 32 punti. Il parente a sorpresa per il giornalista è stata la mamma di Simona Ventura, un momento di grande commozione che ha lanciato in pista proprio la conduttrice che ha stupito tutti con un tango sulle note di Futura di Lucio Dalla ispirato all’adozione di sua figlia Caterina. I 50 punti della giuria sono stati solo l’antipasto di questa magica serata, infatti ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle è arrivata la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi con tanto di anello e data di nozze già fissata, il 6 luglio. Davanti ai genitori di Simona Ventura, perché con lei ha ballato il papà, il giornalista ha chiesto in sposa la sua compagna ricevendo un sì. Il grande mattatore della puntata è stata Lorenzo Tano che ha sorpreso con una bachata super precisa e sensuale insieme alla fidanzata Lucrezia Lando anche se sulla ufficialità del loro rapporto non si sono voluti esporre. 10 da Mariotto, 9 da Lucarelli, due 7 di Canino e Smith e un 8 di Zazzaroni con i 6 punti della performance precedente fanno 47 punti per il figlio di Rocco Siffredi. Manco a dirlo la sorpresa per lui è la mamma Rosa che ha conquistato tutti al punto da avere una proposta per partecipare alla prossima edizione di Ballando. Picche invece per Wanda Nara e Pasquale La Rocca che hanno tappato con la loro bachata, sempre però considerando le esibizioni avute nelle puntate precedenti. Due 9 da Smith e Lucarelli che l’hanno difesa dalle polemiche di Mariotto e Zazzaroni. Alla fine sono 31 i punti che sommati all’8 della prova precedente danno 39 punti. A sorpresa è suo figlio Valentin di 14 anni, avuto con Maxi Lopez, ad improvvisare con lei una cumbia. Salsa per Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sulle note di Bad Romance di Lady Gaga. Per Zazzaroni ha alzato l’asticella e si sono visti un po’ troppi errori a causa di accelerazioni molto forti, per Canino invece il fatto che sia comico gli permette di avere il pubblico dalla sua parte anche se non balla benissimo. Carolyn Smith si è detta confusa perché l’approccio è stato particolare e non è riuscita a collegare musica e coreografia. Teo Mammucari si è confidato dicendo che spesso gli capita di pensare “e se adesso sbaglio?” e si perde perché non ha sicurezza. Per Selvaggia Lucarelli se l’è cavata nonostante la difficoltà e dopo aver detto alla giudice di concludere ha regalato la battuta “oggi è Telethon”. Un po’ di polemiche ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle per l’esibizione di Teo Mammucari ma lo stesso comico ha sottolineato di avere avuto dei limiti e che ora è arrivato ad un punto dove per tutti è difficile. Non si vuole snaturare perché se è stato chiamato a Ballando è perché vogliono Mammucari e non Teo, ciò che invece la Lucarelli sperava di avere in pista. Chiude Mariotto dicendo che quando sbaglia appare più vero. Intanto Anastasia Kuzmina è apparsa in lacrime ma nessuno si è degnato di chiederle che cosa fosse successo. I voti sono tre 7 e due 6 di Lucarelli e Mariotto che fanno 33 punti più i 6 della prova precedente fanno 39 punti. Alla fine l’unico ad accorgersi delle lacrime della professionista è lo stilista, interviene Teo Mammucari che spiega che in realtà si è dispiaciuta perché credeva che questa coreografia andasse meglio. La sorpresa per il comico è stato Sandrino, suo fratello pakistano, insieme hanno ballato una samba. A chiudere la prova principale della serata è stata la coppia Sara Croce Luca Favilla alle prese con un quick step: Carolyn Smith giudica la performance molto bella, Zazzaroni sottolinea che è in crescita, anche Fabio Canino ha notato che si diverte di più, per Selvaggia Lucarelli manca qualcosa ma resta bellissima e molto brava. Alberto Matano non è d’accordo e vede alchimia nella coppia, Guillermo Mariotto ha visto invece l’esibizione priva di personalità. Tre 8, 7 da Lucarelli e 6 da Mariotto per un totale di 37 punti più i 7 punti della prima manche danno 44 punti. A fare la sorpresa alla ex Bonas è il padre che si è esibito con lei in un tango.

Ballando con le Stelle ieri sera 9 dicembre: classifica e tesoretto

Anche ieri sera 9 dicembre a Ballando con le Stelle il tesoretto è stato di 60 punti conquistato da Stefano De Martino in una esibizione speciale per Telethon dove ha esaudito il sogno di una bambina e da Gabriel Garko tornato ad un anno di distanza dal suo ritiro come ballerino per una notte. Alberto Matano si fa una domanda semplice, chi vedere in semifinale e dà la sua parte di tesoretto a Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Rossella Erra invece decide di premiare Simona Ventura e Samuel Peron perché li vuole in finale.

Wanda Nara e Simone Di Pasquale 53

Simona Ventura e Samuel Peron 53 + 30 punti tesoretto = 83 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 47

Sara Croce e Luca Favilla 44

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 39 + 30 punti tesoretto = 69 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini 32

Copyright Image: ABContents