Un Professore Simone e Manuel si Mettono Insieme: Le Differenze con Merlì

La televisione italiana ha regalato al pubblico una serie di grande successo, “Un Professore”, andata in onda su Rai 1 a partire dall’11 novembre 2021. Impossibile non fare paragoni con la serie spagnola “Merlì”, da cui la nostra fiction ha tratto ispirazione. In particolare, il confronto tra i personaggi di Manuel e Simone in “Un Professore” con Bruno e Pol in “Merlì” è inevitabile per capire se i due personaggi interpretati da Nicolas Maupas e Damiano Gavino si mettono insieme e si sposano anche nella versione italiana della serie cult.

Il Tributo a “Merlì”

Dopo la prima puntata di “Un Professore,” i fan di “Merlì” hanno sicuramente notato somiglianze intriganti. Manuel, il nostro ribelle con una passione per la poesia, è chiaramente l’equivalente di Bruno. Entrambi affrontano le sfide della vita con determinazione, senza mai perdere il fascino che li rende irresistibili. Pol, il figlio del professore in “Merlì”, trova un parallelo in Simone. Un’amicizia complessa che evolve tra amore e odio, nascondendo sfumature inaspettate.

Manuel e il Fascino senza regole

Manuel, interpretato magistralmente da Damiano Gavino, è un concentrato di ribellione con un cuore sensibile. Ama la poesia e cerca di aiutare sua madre senza chiedere nulla in cambio. Anche se si caccia nei guai, il suo spirito non è malvagio. La sua personalità affascinante lo rende un irresistibile casanova, spesso prediligendo donne più mature. Questo, naturalmente, causa tensioni con la sua fidanzata Chicca, incapace di soddisfare appieno i desideri di Manuel.

Simone: Ombre e Segreti

D’altra parte, Simone è un personaggio dalle sfumature più oscure. Scontroso, al limite del sopportabile, si distingue per il suo isolamento sociale e il rapporto conflittuale con il padre. Tuttavia, la relazione con Manuel introduce un elemento nuovo. Nonostante la sua apparente avversione verso il mondo, Simone prova qualcosa di indefinibile per Manuel, un sentimento ancora senza nome che si svilupperà come sappiamo nelle puntate successive.

Evoluzione dell’Amicizia: Una Rivelazione Importante

Mentre la trama si sviluppa, vedremo che l’amicizia tra Simone e Manuel prenderà una piega inaspettata. Simone si renderà conto che nel suo cuore non c’è spazio per Laura, ma per un motivo del tutto diverso. La rivelazione sarà significativa: Simone è attratto dagli uomini. La narrazione intima delle sfide legate all’accettazione di sé e ai sentimenti ancora confusi aggiunge un elemento di profondità al personaggio di Simone.

L’Influenza delle Fonti Documentali

Le fonti documentate rivelano dettagli intriganti sulla trama di “Un Professore.” L’influenza della serie spagnola “Merlì” è evidente, ma la nostra versione italiana aggiunge elementi unici e sorprendenti. La complessità delle relazioni, le scoperte personali e le sfide dell’accettazione sono temi che hanno mantenuto alto l’interesse degli spettatori.

Incanti e Disincanti in Un Professore e Merlì

Dopo l’emozionante debutto di “Un Professore” su Rai 1 l’11 novembre 2021, le comparazioni con la riuscita serie spagnola “Merlì” diventano inevitabili. In Merlì, Bruno e Pol, i nostri equivalenti italiani Manuel e Simone, esplorano una relazione segnata da amore, odio e segreti nascosti. Tuttavia, le differenze tra i due duo protagonisti sono evidenti fin dall’inizio. Manuel, traboccante di ribellione e passione per la poesia, affascina con il suo charm, mentre Simone svela nella seconda stagione un conflitto più profondo nel suo cuore.

Leggi anche: Un Professore 2 Dante muore? Già si sa SPOILER

Sviluppo: Amicizia, Amore e Confessioni: le Tensioni di Manuel e Simone

Manuel, interpretato da Damiano Gavino, e Simone, interpretato da Nicolas Maupas, sono adorati dal pubblico giovane. Sebbene la trama segua l’essenza della serie originale spagnola, l’evoluzione dell’amicizia tra Manuel e Simone promette sorprese uniche in Italia. A differenza di Merlì, dove Pol condivide le sue intimità con una migliore amica, il viaggio di Simone diventa più introspettivo e, in molti aspetti, più doloroso. D’altronde Bruno rispetto al suo corrispettivo in Un Professore non è così attratto dalla donne. Sicuramente è fluido, senza definizione precise della sua sfera intima, non però così orientata verso il genere femminile. Va sottolineato che nella serie originale si apprende che i due protagonisti si sposano solo con un flash back nello spin off Merlí Audere Semper che fa un notevole salto temporale con la carriera da docente di filosofia Pol.

Aspettative: Ci sarà un’ultima Stagione di Un Professore?

Il finale della seconda stagione di Un Professore ha i fan ansiosi. Nella gestione catalana il corrispettivo del personaggio di Alessandro Gassman muore, accadrà anche in Italia? L’incertezza su un’ultimo capitolo in cui si vede Manuel e Simone che si mettono insieme aleggia sulla produzione, sugli attori e sui fan. Sandro Petraglia, lo sceneggiatore, ha condiviso che sono in attesa della decisione ufficiale della Rai. Sebbene il desiderio di continuare la trama sia evidente, la conferma è in sospeso. La speranza di esplorare nuove narrazioni con Simone e Manuel potrebbe condurci a un’ultima stagione piena di emozioni con la celebrazione del loro matrimonio come per Bruno e Pol. Nel dettaglio, Sandro Petraglia, in un’intervista, ha affrontato la scelta di condensare la scena intima tra Manuel e Simone in un breve bacio. La complessità associata a questo girato hanno portato a optare per insinuare più che mostrare. Sebbene questa decisione differisca dalla serie Merlì, che presenta in modo più dettagliato tali momenti, la scelta sottolinea la sensibilità della produzione e il loro focus sull’autenticità delle emozioni.

La serie non esplora solo le complessità della sessualità di Simone, ma affronta anche temi universali di amore non corrisposto e la lotta dei giovani per scoprire la propria identità. La trama, pur ispirandosi a Merlì, si imbarca in percorsi unici che lasciano gli spettatori nell’attesa di ciò che verrà. Con l’incertezza su un’ultima stagione, i fan restano in sospeso, desiderando immergersi di più nelle vite intrecciate di Manuel e Simone come accade in Merlí con Bruno e Pol. “Un Professore” si distingue in Italia per il coraggio di affrontare temi delicati come l’omosessualità. La rappresentazione di Simone come un giovane gay in cerca di identità e accettazione offre uno sguardo autentico e toccante. La serie si è configurata come un nuovo capitolo capace di intrattenere e, allo stesso tempo, aprire discussioni importanti sulla diversità e l’amore in tutte le sue forme.

Copyright Image: ABContents