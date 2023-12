Chi ha vinto Bake Off 2023: cosa ha vinto

Gabriele è il vincitore di Bake Off 2023 con la finale andata in onda ieri sera 15 dicembre: le ricette e i commenti dei giudici. Cosa ha vinto

Uno tra Fabio, Gabriele, Tommaso e Roberta è il vincitore di Bake Off 2023 giunta alla sua undicesima edizione nella versione italiana. Durante la finale di ieri sera 15 dicembre del programma in onda su Real Time non sono mancate le polemiche dei followers che hanno ribadito come la clip di presentazione dell’ultima puntata della trasmissione avesse spoilerato prima del tempo l’uscita di scena di Tommaso non arrivato allo scontro decisivo a due. Un duro colpo per i fan del pastry show che preferivano godere di questo momento senza nessuna vera o presunta anticipazione su nomi e cognomi legati alla vittoria. La prima prova di ieri sera 15 dicembre della finale di Bake Off 2023 è stata organizzata come un tuffo nel passato, i finalisti hanno dovuto preparare di nuovo il dolce da sogno che avevano presentato nel primo appuntamento con il programma. Secondo i giudici l’obiettivo era dimostrare di essere migliorati in questo percorso su Real Time. Tommaso aveva realizzato una crostata di cioccolato con decorazioni particolari e ora ha avuto i complimenti per l’ottima glassa a specchio e la miglior frolla realizzata finora. Gabriele aveva fatto una frolla ispirata ai macarons a forma di numero uno e ora l’ha trasformata in un 2 M (2 milioni relativamente ai futuri follower che spera di avere) riducendola in crostata. Il gusto è risultato molto bilanciato, aspetto apprezzato dalla giuria. Fabio aveva una torta con spicchi colorati ispirati dalle sfaccettature del sentimento che prova per la sua bambina e ora ha scelto una frolla allo zenzero, una crema a cioccolato bianco e latte in polvere con crema di mirtillo. Tanti i complimenti sulla decorazione che rappresentava lui e la figlia. Infine Roberta aveva creato una freccia di Pan di spagna a cioccolato che indicava un piccolo cucchiaio ad indicare il suo nuovo percorso da insegnante a pasticcera. Ora ha creato un cucchiaio a indicare di aver concluso il percorso ma ha fatto flop perché non gli è riuscita la forma. La giuria si è comunque complimentata perché il gusto era buono e fresco. Come ogni programma televisivo italiano che si rispetti non può mancare il classico momento emozionale molto caro ai reality: ciascuno dei quattro finalisti ha ricevuto prima il videomessaggio e poi l’abbraccio in carne e ossa di un parente o persona cara. I giudici con i loro assaggi non hanno avuto purtroppo dubbi: il primo eliminato della finale di Bake Off 2023 ieri sera 15 dicembre è stata Roberta.

Bake Off 2023 cosa vince il vincitore

Si è passati così allo step successivo dove solo in due su tre riusciranno a salvarsi per poi vincere l’ambito premio. Il segreto per fare breccia nel cuore della giuria è dimostrare di essere perfetti al massimo nella preparazione esecutiva del dolce. Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara hanno inventato la ricetta della torta walk of fame che consiste in una base di biscotto, una crema che deve vedere disegnate tre stelle quando si taglia la fetta e una glassa al cioccolato con una forma finale a libro. I concorrenti rimasti in gara hanno dovuto realizzare una stella con il loro nome e cognome come se stessero nella famosa strada di Hollywood. L’aspetto più complicato di questa prova, che ha visto Valeria Graci dare un tocco di comicità e allegria al test, è non tanto nel Pan di spagna o nella crema di farcitura quanto nella forma a stella. L’assaggio al buio ha visto una sola torta perfetta sia nella consistenza che nella realizzazione ed era quella di Fabio, una discreta che presentava tre difetti (glassa troppo alta, mousse troppo compatta e pan di spagna un po’ secco) ed era quella di Gabriele. La classifica di ieri sera 15 dicembre nella finale di Bake Off 2023 ha visto Tommaso all’ultimo posto che è il secondo eliminato e che quindi è uscito ieri sera dalla trasmissione. L’aspirante pasticciere ha sbagliato la glassa e non gli è riuscita sia interna che esterna. La miglior torta è stata quella di Fabio da Foggia. Sono arrivati così allo scontro finale Fabio e Gabriele. In questa undicesima stagione del pastry show condotto da Benedetta Parodi la ricetta che ha decretato il vincitore è stata tra le più difficile della storia del programma. I due finalisti hanno dovuto infatti preparare una torta multi strato di Pan di Spagna in 240 minuti. Ogni piano della Gran Galà doveva contenere un ripieno cremoso imparato nel corso di queste puntate andate in onda da settembre e che hanno visto così il loro epilogo. Fabio è andato in difficoltà con la preparazione della crema alla nocciola ed è riuscito a tornare sulla retta via grazie all’intervento di Tommaso Foglia, Gabriele invece più volte ha ceduto alla stanchezza. Ad annunciarlo è stato come da tradizione Benedetta Parodi, questa volta nel verdeggiante giardino di Villa Borromeo d’Adda pronto ad accogliere una nuova stagione del pastry show nel 2024. Per Damiano Carrara la torta di Fabio è perfetta fatta eccezione del gelè alle fragole, per Tommaso Foglia deve essere fiero del risultato, Ernest Knam ne ha apprezzato la consistenza. L’estetetica della torta di Gabriele è super per Benedetta Parodi che l’avrebbe scelta per il suo matrimonio. Il concorrente ha optato per un cake al lime e vaniglia, doppia crema melata al pistacchio e lime e passion fruit con glassa al burro meringato. I giudici hanno confermato sia la bellezza che il gusto sofisticato della torta. Chi ha vinto Bake Off 2023 è Gabriele, il vincitore più giovane della storia del programma in Italia. Gabriele di cognome Citti, nato a Lucca, ha 22 anni e studia Ingegneria all’Università ma sogna di diventare un influencer di pasticceria. Proprio questo suo obiettivo è stato spesso palesato durante la sua esperienza a Bake Off con una torta iniziale che rappresentava 1 M cioè un milione di follower. Nella finale ha trasformato l’1 M in 2 M per puntare sempre più in alto. Gabriele vincitore di Bake Off 2023 ha vinto un corso di alta formazione gastronomica di un anno (IN CIBUM), 50 kg di cioccolato Caffarel e un soggiorno in un hotel NH a sua scelta.

