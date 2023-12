Grande Fratello Beatrice Luzzi ha una “malattia e lascia”: vergogna!

Beatrice Luzzi ha una malattia a per questo ha lasciato il Grande Fratello. La voce spopola senza vergogna. Le ultime notizie dalla Casa ufficiali parlano di uscita momentanea

Beatrice Luzzi è uscita dalla casa del Grande Fratello. A confermarlo è stato un tweet ufficiale dal profilo del reality che risulta attualmente il più commentato dell’intera edizione in sole due ore. Le ultime notizie che arrivano dal GF, e parliamo di quelle ufficiali, hanno una dicitura ben precisa e corretta che spesso siamo stati abituati a leggere nel corso di questi anni in cui è andato in onda il programma sia nella versione VIP che in quella NIP: Beatrice Luzzi ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali.

Inoltre, il profilo ufficiale dell’attrice che ha interpretato Eva di Vivere, aggiunge semplicemente la frase “seguiranno aggiornamenti”. Questa didascalia, parliamoci chiaro, significa poco e niente perché tutela sia la privacy della persona ma allo stesso tempo dà adito a ipotesi più o meno fantasiose. Impazza così la ricerca spasmodica su quali sono i motivi personali per cui Beatrice Luzzi è uscita dalla casa del Grande Fratello. Il più terribile che gela i fan riguarda la sua sfera personale e una presunta malattia.

I più scafati in campo di reality hanno ipotizzato che questo allontanamento momentaneo non sia altro che una trovata degli autori per mantenere buoni ascolti nella puntata di sabato. 23 dicembre, l’unica della settimana, visto che su Rai 1 c’è la siepe concorrenza della finale di Ballando con le Stelle 2023. A confutare questa ipotesi per i gli esperti del mondo televisivo il fatto che in passato, in a caso di un lutto, la predizione aveva sempre ufficializzato la presenza al funerale dell’estinto da parte di un concorrente. Basta pensare a quando la quasi finalista, e molto amata, Milena Miconi abbandonò per poche ore la Casa per presenziare alle esequie del suo manager.

Beatrice Luzzi lascia il GF: i motivi

Potrebbe essere una trovata della produzione certo, e sicuramente meglio per Eva di Vivere che non dovrebbe incorrere così in problemi di salute suoi o dei suoi cari. Purtroppo sembra, al contrario, che Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello perché suo padre non sta bene. E’ entrata nel dettaglio su come sta il papà della rossa attrice l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Nelle storie del suo profilo Instagram ha spiegato, utilizzando il condizionale, che il padre di Beatrice del Gf si è rotto il femore, un evento improvviso e non una malattia. A quasi 80 anni, questo tipo di infortunio non è da sottovalutare per questo la produzione ha ritenuto opportuno informare la gieffina su cosa è successo al papà e permettergli di fargli visita. Tutto sembra quindi portare a questa direzione per quanto riguarda i motivi personali che hanno spinto Bea ad uscire dalla casa senza dare spiegazioni.

Eppure Beatrice Luzzi ha una malattia è una delle voci spuntate sui social senza un reale motivo. Si tratta come al solito di fake news che giovano sul titolo dell’articolo per cliccare e far pensare che la rossa gieffina abbia un problema di salute. In realtà ha la sindrome di Gilbert come rivelato durante la sue esperienze al Grande Fratello ma nulla che possa impedirle di fermarsi e abbandonare il reality. Ci sono anche altre ipotesi che ruotano attorno a cosa è successo a Beatrice Luzzi e c’è anche chi ha parlato di regista morto oggi che sembrerebbe amico dell’attrice ma non ci sono conferme a riguardo (e in teoria lo avrebbero detto). Secondo altre indiscrezioni spuntate sui social Beatrice potrebbe rientrare solo sabato perché costretta alla quarantena di 48.

C’è chi anche ha voluto vedere in questo presunto addio una reazione di Beatrice al caso Varrese e alle compagne di viaggio che avrebbero voluto organizzare per lui un messaggio di supporto e sostegno all’attore anche perché subito dopo l’uscita della Luzzi le ragazze sono state chiamate in confessionale ma non si sa per quale motivo perché ci sono state diverse censure da parte della regia. Nelle ultime ore pare spuntata una dichiarazione da parte della stilista di Beatrice che afferma che in realtà non ci sono problemi di salute per i familiari ma che l’attrice sta facendo alcuni controlli che richiedono un po’ di tempo prima di poter rientrare.

Copyright Image: ABContents