Grande Fratello chi è Sergio D’Ottavi che entra stasera

Grande Fratello: chi è Sergio D’Ottavi, il nuovo concorrente del reality show di Canale 5 che questa sera entrerà nella casa più seguita della tv italiana.

È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello, appena prima di Natale e con due bei “regali” da parte dello show condotto da Alfonso Signorini. Questa sera, sabato 23 dicembre, la casa del reality più amato e discusso della televisione italiana accoglierà infatti due nuovi concorrenti, che andrà a rinfoltire la rosa dei candidati alla vittoria finale. Le due novità di Natale del reality di Canale 5 saranno lo stilista Stefano Miele e l’imprenditore Sergio D’Ottavi.

Quest’ultimo rappresenta chiaramente un concorrente in quota NIP, cioè le persone non particolarmente conosciute, che si oppongono ai VIP. Questi ultimi sono una novità del format introdotta quest’anno ed ereditata dallo spin-off condotto sempre da Alfonso Signorini dal 2016 al 2022, prima del ritorno al Gran Fratello originale di questa edizione. Ufficialmente non si sa se Sergio D’Ottavi sia effettivamente una delle new entry del GF, ma vari utenti dei social sono riusciti a risalire il suo nome attraverso attente indagini online, e il suo ingresso è ormai dato per certo.

Infatti, proprio di recente questo giovane imprenditore ha iniziato a seguire su Instagram sia il profilo del Grande Fratello che quello di Rebecca Staffelli, che cura la parte social del programma di Mediaset. Su Sergio D’Ottavi non si hanno ancora molte informazioni, ma secondo il suo stesso profilo Instagram ufficiale si apprende che lo scorso febbraio ha compiuto 31 anni, il che sisgnifica che è nato nel 1992. Sempre dai social sembra lecito supporre che sia originario della zona di Latina, nel Lazio. Sappiamo inoltre che è sposato con una ricercatrice, che appare in alcuni suoi post.

Sergio D’Ottavi imprenditore lavoro

Anche in merito al lavoro di imprenditore di Sergio D’Ottavi, il suo profilo Instagram ci viene in aiuto. Nella bio, il nuovo concorrente del Grande Fratello scrive infatti di essere il fondatore di Danau, un club esclusivo sulla spiaggia di Sabaudia, nel Lazio. Inoltre, risulta essere un socio di Jetboard Italya, un’azienda specializzata nella vendita di jetbird elettrici. Non sembra però essere questo l’unico interesse di carriera del giovane imprenditore, che presto potremo conoscere meglio su Canale 5.

Fonte: Instagram

Online si trova anche un altro profilo Instagram collegato a Sergio D’Ottavi, in cui si presenta invece come chef. Il profilo è privato, e seguito solamente da 229 follower (quello principale, al momento, ne ha oltre 1.000), per cui non è dato sapere se sia ancora attivo. Tuttavia possiamo facilmente concludere che in passato il nuovo concorrente del Grande Fratello ha fatto anche lo chef, lavorand a eventi privati e come cuoco personale, per poi trasferirsi a Ginevra con la moglie. Insieme, i due avrebbero poi aperto una società di distribuzione di prodotti tipici locali italiani.

