Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 23 dicembre: preferiti e motivazioni

Poche sorprese ieri sera 23 dicembre al Grande Fratello: chi è stato nominato dai concorrenti e i preferiti che continuano a far discutere

I risultati del televoto della puntata di ieri sera 23 dicembre del Grande Fratello hanno condannato Federico alla nomination per l’eliminazione. Il prossimo eliminato però non verrà deciso tra sette giorni perché anche nel prossimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini il meno votato al televoto sarà il secondo a rischio eliminazione. Un meccanismo complesso che però non distoglie l’attenzione dei telespettatori e appassionati del GF che ancora una volta hanno attaccato la produzione per gli immuni. Dopo aver tolto per qualche puntata la possibilità di rendere immune determinati concorrenti grazie al voto degli inquilini nella casa e dell’opinionista Cesara Buonamici, sono tornati i cosiddetti preferiti. La sensazione è che le critiche per la presenza dei soliti noti nella lista di chi non può essere nominato hanno spinto la produzione del Grande Fratello ad una tregua fittizia perché anche ieri sera 23 dicembre i nomi dei preferiti e quindi immuni hanno fatto discutere. Nella Casa sono stati resi nuovamente non nominabili Massimiliano Varrese e Anita oltre a Fiordaliso e Paolo. La scelta dell’attore e della bionda plurilaureata continua ad attirare polemiche perché spesso inseriti tra coloro che non possono ricevere nomination. Uno status che di fatto influenza il reality e che spinge i telespettatori a non votare più da casa. Per Cesara Buonamici invece gli immuni sono Rosanna Fratello, quasi sicuramente a rischio nomination prima di questa scelta, e Letizia. Fuori anche Beatrice Luzzi ma solo ed esclusivamente perché assente negli ultimi giorni a causa di problemi familiari.

Grande Fratello ieri sera 23 dicembre chi è in nomination: motivazioni

Per quanto riguarda invece le nomination di ieri sera 23 dicembre le motivazioni lasciano molto a desiderare. Marco Maddaloni nomina Letizia perché all’inizio l’aveva votato, Rosy Chin sceglie Giuseppe Garibaldi ma aveva un credito di nomination con lui, stesso discorso di Vittorio nei confronti della chef. Insomma si lavora su crediti di precedenti nomination. Letizia fa il nome di Monia con cui ha avuto meno rapporto, Garibaldi decide di votare Grecia perché aveva ricevuto in passato una nomination da lei. Monia e Grecia si votano a vicenda perché tra le due non c’è rapporto, la venezuelana però precisa che l’ha nominata perché in una determinata occasione l’ex di Varrese ha detto agli altri “sorridete che tra poco Grecia va via”. Perla sceglie Vittorio perché non c’è un legame stretto così come con gli altri nominabili, infine Federico fa il nome di Perla solo ed esclusivamente per caso perché ha pescato la sua carta nel mazzo. La Vatiero resta spiazzata ma non replica. Per quanto riguarda le nomination segrete Fiordaliso sceglie di nominare Marco Maddaloni perché è un giocatore così come detto dallo stesso sportivo appena entrato nella casa del Grande Fratello. Lui vuole vincere mentre la cantante no. Massimiliano Varrese, ancora immune, sceglie Perla perché è arrivato il momento che debba tornare da Mirko; anche Rosanna Fratello fa il nome di Perla per esclusione anche perché è contro tutta la casa. Anita nomina Vittorio perché ha spinto Federico a farsi avanti nonostante sapesse la sua situazione sentimentale (la plurilaureata vuole essere lasciata in pace perché avrebbe qualcuno fuori ma voci di corridoio sostengono che si tratti di uno degli autori del Grande Fratello). Paolo sceglie Monia per esclusione perché è quella con cui ha legato meno, infine Greta fa il nome di Grecia e la vede solo quando va a letto. Alla fine chi è stato nominato ieri sera 23 dicembre al Grande Fratello sono stati Grecia, Monia e Perla, tutte e tre con tre voti. La meno votata sarà il lizza per l’eliminazione al successivo televoto.

