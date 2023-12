Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 30 dicembre e preferiti

I soliti preferiti della Casa rendono scontato il verdetto su chi è stato nominato ieri sera 30 dicembre al Grande Fratello

Non cambiano le carte sul tavolo del Grande Fratello anche ieri sera 30 dicembre i preferiti della Casa hanno di fatto reso abbastanza banali le nomination. La strategia è sempre la stessa, nominare Beatrice Luzzi per i più disparati motivi nonostante abbia più volte dimostrato di essere forte al televoto e viene considerata tra le favorite alla vittoria finale. Questa volta chi è stato nominato andava direttamente al prossimo televoto per l’eliminazione aggiungendosi a Federico, meno votato nella precedente puntata, e Monica che ha ottenuto solo il 9% al televoto di ieri sera 30 dicembre al Grande Fratello. In realtà le nomination sono diventate involontariamente virali sui social grazie ad Alfonso Signorini che a causa del grande ritardo accumulato ha liquidato in pochi secondi gli ultimi concorrenti a nominare nel confessionale. Chi è rimasto straniato e perplesso è stato Marco Maddaloni che voleva approfittare dell’occasione per ringraziare Cesara per l’immunità ottenuta. Il conduttore lo ha subito bloccato chiedendogli chi avrebbe nominato perché non era uno spazio per i ringraziamenti e soprattutto impedendogli di dare la motivazione. Lo stesso Maddaloni ha poi negato alla stessa Beatrice di averla nominata, un gesto che non è piaciuto ai fan della Luzzi che hanno subito criticato la strategia del judoka.

Grande Fratello chi ha nominato chi ieri sera 30 dicembre

I preferiti di ieri sera 30 dicembre al Grande Fratello sono stati Massimiliano, Anita, Garibaldi e Rosy Chin per i concorrenti della Casa, insomma nulla di nuovo. Cesara Buonamici invece ha scelto di dare l’immunità a Maddaloni perché è l’unico che ha ammesso che è un gioco ed è giusto che ci siano i giocatori. Come ormai da mesi i preferiti hanno attirato le critiche del pubblico che per l’ennesima volta ha visto dare l’immunità ai soliti tre (Massimiliano, Anita e Garibaldi) quando si tratta di votare per l’eliminazione. Una protezione considerata insensata soprattutto per i tanti comportamenti ritenuti fuori luogo da parte di tutti e tre. Le nomination di ieri sera 30 dicembre al Grande Fratello si sono divise in palesi e segrete. Monica ha votato Letizia perché non hanno rapporti, Beatrice ha fatto il nome di Rosanna perché trova imperdonabile il suo comportamento nei suoi confronti. Paolo ha scelto di nominare Beatrice per quanto fatto ad Anita (ha detto che è stata dissacrante per aver preso in giro il sacramento del battesimo). La nomination di Greta è stata abbastanza sorprendente perché ha deciso di fare il nome di Vittorio con cui nei primi tempi si era instaurato un bel rapporto. La ex tentatrice lo sente lontano e in tanti sui social hanno pensato che in realtà sia stato un modo per scuoterlo per legarsi. Vittorio ha spiegato di non aver esagerato perché rispettoso di Mirko e così è entrata a gamba tesa Perla che ha dato un consiglio al modello cioè di essere più sincero e di non giocare sulla poca affinità tra lei e Greta per evitare un confronto. Le nomination sono proseguite con Rosanna che ha votato Vittorio perché lo vede raggirato da Beatrice. Menozzi non ci sta perché la sua amicizia con la Luzzi è vista costantemente come una manipolazione. Arriva poi il momento di Federico che decide di pescare una carta per le nomination ed esce il nome di Rosanna Fratello ma Alfonso Signorini lo redarguisce e gli chiede di rifare la sua scelta altrimenti rischia la squalifica. Alla fine Federico conferma la nomination alla cantante spiegando che non ha apprezzato la scelta di aver votato Vittorio perché a suo dire manipolato da Beatrice. Perla vota Grecia perché non ha rapporti con lei, la Colmenares non ci sta e le dà della falsa. Fiordaliso vota Rosanna Fratello perché non la sopporta e per la sua incoerenza nelle nomination, mentre Vittorio nomina nuovamente Perla perché non ha apprezzato il suo commento sul suo rapporto con Beatrice parlando di intimità sotto le coperte quando si tratta solo di amicizia. Anche Letizia decide di nominare Beatrice per il battibecco con Anita e perché l’ha vista lontana quando è stata male. Alla fine anche Grecia sceglie di votare Beatrice perché non le piace come si sta comportando, la Luzzi replica che è esausto da come si comportano con lei e che forse la Colmenares è gelosa del suo rapporto con Vittorio. In confessionale arrivano tutte nomination per Beatrice da Massimiliano perché secondo lui la Luzzi gioca sporco, Giuseppe, Anita, Rosy Chin e Maddaloni. Chi è stato nominato ieri sera 30 dicembre sono Beatrice Luzzi con ben otto nomination, Rosanna Fratello con 3 e Federico e Monica per aver perso i precedenti televoti. Il meno votato sarà l’eliminato nella puntata dell’8 gennaio del Grande Fratello.

