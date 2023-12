Grande Fratello Mirko invia a Perla un messaggio in codice VIDEO

Ieri sera 30 dicembre al Grande Fratello Perla e Mirko protagonisti di un caso messaggio in codice: il gesto fatto a Fiordaliso

Per i fan dei Perletti si riaccende la fiamma della speranza e ad accenderla non è stata la lettera per il compleanno di Perla scritta da Mirko ieri sera nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello. Si tratta di un video diventato virale su Twitter, l’attuale X, in cui si vede chiaramente un gesto fatto da Brunetti, perso anche dai telespettatori più attenti perché catturato fuori dall’ inquadratura principale. Si potrebbe dire che questa sorta di messaggio in codice sia stato visto quasi per caso visto che è stato inviato dal partecipante di Temptation Island durante un blocco che non era dedicato nè a lui nè alla Vatiero. Perla è stata la protagonista della puntata di ieri sera 30 dicembre del Grande Fratello. Prima ha parlato del dramma della morte della sua sorella gemella, appreso quando era già adulta, poi ha ricevuto l’emozionante sorpresa di suo padre e infine una lettera scritta da parte di Mirko per augurarle buon compleanno. Delle parole molto belle dedicatele dal suo ex fidanzato.

Grande Fratello Mirko e Perla ieri sera 30 dicembre

Il proprietario di Eurofocaccia ha detto che finalmente la vede spensierata e che sta facendo un bel percorso. L’imprenditore rietino ha notato anche che la sua ex salernitana si è fatta molte domande. Non è il caso di rispondere adesso per Brunetti, che ha lasciato intendere che aspetterà la Vatiero per chiarire molti aspetti della loro relazione passata. Con il sorriso sulle labbra, i Perletti hanno ricordato i bei compleanni della stilista trascorsi insieme eccetto quello dello scorso anno in cui hanno litigato, quando erano già in crisi. C’è stato però un altro momento della diretta condotta da Alfonso Signorini che lascia sperare per un loro futuro in coppia. Ieri sera al Grande Fratello nella puntata del 30 dicembre Mirko mentre Fiordaliso usciva dallo studio per rientrare in Casa si è alzato in piedi e ha iniziato a fare dei gesti particolari. Nel video allegato al nostro articolo, virale sui social, si vede espressamente Mirko fare il gesto della televisione. Molti hanno interpretato questo sbracciarsi di Brunetti come un messaggio in codice per Perla, un chiaro segnale da far arrivare nella Casa e tutto ciò che i Perletti speravano di sentire. Il messaggio in codice secondo molti fan è “dille che la vedo sempre in televisione”. Continua così il tira e molla tra i due con Mirko che a tutti gli effetti non si è mai esposto realmente sul futuro della coppia conosciuta a Temptation Island e che continua così a insospettire una parte dei telespettatori. C’è infatti una teoria che ritiene che i due in realtà siano d’accordo per fingere una pseudo rottura. Infatti Mirko e Perla sarebbero tornati come coppia già da tempo ma ai fini di una strategia per portare la Vatiero alla vittoria del Grande Fratello continuano ad essere separati e non esporsi mai realmente sui sentimenti che provano.

Copyright Image: ABContents