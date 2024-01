Grande Fratello Beatrice lascia reazione Anita e Garibaldi da paura VIDEO

Le reazioni di Anita e Giuseppe Garibaldi all’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello su Twitter (X) fa discutere: i video virali

Fanno indignare non poco i video postati dopo la scelta di Beatrice Luzzi di lasciare il Grande Fratello. Ad ufficializzare il perché l’attrice di Vivere è uscita ufficialmente dalla casa per non fare più rientro è il suo account ufficiale. La malattia del padre della Luzzi è stato il motivo per cui non è più una concorrente del Gf. Il padre di Bea è morto e mentre si susseguono a causa di questo drammatico lutto messaggi di cordoglio c’è anche chi ha ben pensato di farsi una grassa risata pensando di aver vinto una guerra che in realtà Eva di Vivere non aveva mai combattuto. Sono stati i fan della protagonista di questa edizione ad accorgersi delle reazioni discutibili, che due concorrenti in particolare, hanno avuto riguardo al fatto che Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello. Stiamo parlando di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, beccati in una conversazione molto ambigua, un attimo prima della censura della regia, e manco a dirlo, i video che fanno discutere sono già virali su X (ex Twitter). Va specificato che nessun concorrente sa se la Luzzi ha abbandonato la Casa momentaneamente o per sempre e soprattutto della morte del padre della rossa gieffina (almeno come dovrebbe essere se non si vuole mettere in dubbio la veridicità del programma e noi non lo faremo). Come in molti, però, hanno fatto notare, tutti sapevano che a 86 anni l’architetto era stato operato al femore e che le sue condizioni di salute non erano di certo delle migliori. Di fatti guardando la diretta del Gf su Mediaset Extra, e l’umore social sui concorrenti, Fiordaliso sembra aver capito subito cosa è successo a Beatrice.

Grande Fratello nasce hashtag fate schifo

Tornando ai video oggetto di divisione si vede Giuseppe Garibaldi uscire dal Confessionale e trovare in corridoio Anita che si stava truccando indossando una vestaglia di seta colore chiaro. Mentre la bionda romana si aggiustava le sopracciglia, in altri frame si vede proprio il primo piano delle ragazza, vedendo il suo amico bidello avanzare verso di lei fa la fatidica domanda: cosa gli è stato detto? ” Quello che già sappiamo, commenta la Olivieri, “Una notizia che ti farà piacere” replica Garibaldi (tra l’altro ex flirt di Bea nella Casa fino a non molto tempo fa). Poi la plurilaureata scoppia in una risata, forse ride anche il gieffino calabrese. Queste reazioni di Anita e Giuseppe all’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello sono, giova ribadirlo, senza sapere del lutto che ha colpito l’attrice. Tra l’altro non è stato chiuso il televoto immediatamente ma solo dopo un paio d’ore. Un indizio per i piu sognatori sul fatto che gli autori avrebbero voluto nuovamente la Rossa tra le mura più spiate di Cinecittà. Spiccano tra i messaggi di cordoglio quelli di Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese e madre di sua figlia, nonostante i rapporti tra Bea e il ballerino che ha portato l’hip hop in Italia non siano idilliaci. Su X nel frattempo nasce l’hashtag Fate Schifo subito in tendenza e scelto per commentare l’atteggiamento dei concorrenti del Grande Fratello dopo l’addio di Beatrice Luzzi.

io non avrò pace finché questo fallito blatta, ameba, ignorante non se ne andrà a fanculo fuori da quella casa #grandefratello



pic.twitter.com/oTv8sOsrSw — 👽 (@leonefocos0) January 3, 2024

Copyright Image: ABContents